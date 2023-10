Une soirée bien appréciée des Premières Nations à Shawinigan

Les Cataractes de Shawinigan ont honoré le 6 octobre dernier, les membres des Premières Nations dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Des représentants des communautés Atikamekw de Manawan, Wemotaci et Opitciwan, les communautés de Wôlinak et Odanak, le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et les Centres d’amitié autochtone de Trois-Rivières, de Shawinigan et de La Tuque, ont répondu présents à l'invitation.

L’organisation shawiniganaise avait prévu un moment de rencontre entre la direction et les membres élus des communautés avant la partie. Un moment de partage et de discussion qui a semblé bien plaire aux convives.

Dans les estrades, les Premières Nations étaient bien représentées puisque plus de 300 billets ont été distribués gratuitement aux membres des communautés et ont trouvé preneur. La soirée tombait bien aussi pour les autochtones. Pour la plupart, c’est le début de la semaine culturelle, une semaine qui sert d’occasion mettre en valeur la culture. Lors de ce moment, plusieurs retournent en forêt afin de renouer avec des activités traditionnelles.

Si pour les gens de la rive-sud de Trois-Rivières, le voyage jusqu’à Shawinigan s’est fait la journée même, la réalité était bien différente pour les membres de la communauté d’Opitciwan, en Haute-Mauricie. Pour certains, la visite à Shawinigan signifie un trajet de 14h de voiture, aller-retour.

On a dormi hier soir à Roberval. On retourne demain chez nous. On ne voulait pas rater cette soirée , raconte le chef de la communauté d'Opitciwan, Jean-Claude Mequish.

Les dignitaires étaient invités dans le salon Jack-St-Onge en avant-match.

Le grand chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, était bien heureux de l’accueil reçu.

C’est une belle forme de reconnaissance, non seulement de l’organisation, mais de la ligue au complet qui tient une journée comme aujourd’hui. Les Cataractes étant sur notre territoire ancestral, on a une proximité avec eux. Roger Lavergne et moi on est proches.

Le grand chef de la Nation Atikamekw Constant Awashish et le président des Cataractes de Shawinigan Roger Lavergne.

Constant Awashish portant fièrement son chandail des Cataractes.

Justement, le président de l’équipe, Roger Lavergne, abonde dans le même sens.

La réponse des communautés est exceptionnelle. On est très fiers. On avait déjà commencé avant la pandémie mais de voir une telle réponse on est vraiment enchantés. On veut faire en sorte que ce genre de journée-là soit plus régulière , dit-il.

On n’a pas besoin d’attendre la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour reçevoir les gens.

Roger Lavergne affirme vouloir établir des échanges de manière permanente. « C’est ce dont on a commencé à parler avec les différentes communautés. Dans les prochaines années, ce seront de très bons alliés », dit-il.