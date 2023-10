Un conseiller de Winnipeg veut limiter la vitesse sur le réseau de transport actif

Le conseiller municipal du quartier St. James à Winnipeg, Shawn Dobson, souhaite limiter la vitesse des vélos, des vélos électriques et des scooters sur les voies de transport actif, mais certains s'interrogent sur la manière dont cette mesure pourrait être appliquée.

Les vélos électriques et les bicyclettes étant de plus en plus répandus sur ces pistes, je crains que les gens roulent trop vite et je veux les rendre plus sécuritaires pour tout le monde , affirme-t-il.

M. Dobson indique avoir reçu des plaintes de membres de la communauté inquiets pour leur sécurité.

Il a présenté une motion pour demander au personnel administratif de la Ville de préparer un rapport concernant la mise en place d'une limite de vitesse sur les voies de transport actif.

Les vélos et les scooters électriques ont déjà une limite de vitesse au Manitoba. Une loi provinciale les plafonne à 32 km/h.

Ouvrir en mode plein écran Shawn Dobson a été élu conseiller de St.James lors de l'élection municipale de 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrew Wildes

Cependant, M. Dobson souhaite abaisser davantage cette limite de vitesse sur les pistes cyclables, entre autres.

Sa motion ne précise pas de limite, mais il souhaite que le personnel municipal examine ce que d'autres villes ont fait pour limiter la vitesse sur leur réseau de transport actif. Par exemple, à Calgary, la vitesse est limitée à 20 km/h.

Des citoyens appuient cette mesure, mais se demandent comment l'appliquer

Le propriétaire du magasin de vélo Corydon Cycle and Sport, Jeff Nespiak, reconnaît qu'une limite de vitesse est nécessaire, en particulier dans les endroits achalandés.

Tu ne voudrais pas que quelqu'un vous percute avant un match des Bombers, près du stade IG Field, par exemple , dit-il.

M. Nespiak ajoute que la popularité des vélos électriques s'est accrue ces dernières années. Les gens troquent leurs vélos pour des vélos électriques. Ils veulent se rendre plus vite à destination.

Résident près de la voie de transport actif de l'avenue Wellington, Jorge Raquena s'inquiète pour son chien qui n'a plus une bonne ouïe.

Mon chien traverse brusquement la route pour renifler des choses et des cyclistes avec un vélo électrique l'ont presque percuté , raconte M. Raquena.

Il s'inquiète aussi pour les gens qui utilisent les voies de transport actif avec leur bébé ou ceux à mobilité réduite.

Un autre résident de Winnipeg, Dave Tenier, suggère à la Ville de s'inspirer des États-Unis, où l'American Trails Association, qui fait la promotion d'un réseau de sentiers mulfonctionels national, a adopté une politique intitulée Slow and Say Hello (ralentissez et dites bonjour).

Il ne s'agit pas de limites de vitesse en tant que telles, mais de plutôt rouler à une vitesse qui permettrait à un autre usager de dire bonjour aux gens croisés sur la route , a-t-il expliqué.

Une autre résidente, Lorne Volk, mentionne que ce ne sont pas tous les vélos qui sont munis d'un odomètre, ce qui pourrait rendre difficile l'application d'une réglementation future.

Shawn Dobson soutient que la police ferait respecter la limite de vitesse sur les pistes cyclables au moyen de contraventions, mais il espère que cela ne sera pas nécessaire. J'espère juste qu'en sensibilisant sur la problématique, ça pourra faire ralentir les gens , dit-il.

La motion déposée par Shawn Dobson sera débattue au Comité d’orientation permanent des travaux publics, la semaine prochaine.

Avec les informations de Cameron MacLean