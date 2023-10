Le Centre Le Phare souhaite déstigmatiser la santé mentale

Pour avoir une bonne santé mentale, il faut avant tout prendre soin de soi au quotidien. C'est le message que souhaite lancer le Centre Le Phare, un organisme de La Baie qui vient en aide aux personnes vivant avec un trouble de santé mentale.

Une centaine de personnes ont participé aux portes ouvertes samedi, où l'on retrouvait différentes activités pour les enfants ainsi qu'une coiffeuse, une maquilleuse et une massothérapeute pour les adultes.

Le thème, c'est prendre soin de soi. Parce qu'on sait que quand on va bien physiquement, quand on prend soin de son corps, la santé mentale va bien, et vice versa , explique la directrice générale, Faustine Passeau.

Ouvrir en mode plein écran Une coiffeuse, une maquilleuse, une massothérapeute et une tatoueuse étaient notamment sur place. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Le Centre Le Phare offre des lieux d'hébergement à la population itinérante ou vivant avec des enjeux de santé mentale et propose des activités pour briser l'isolement.

L'objectif de la journée était de se faire connaître auprès de la population, mais aussi déstigmatiser les troubles de santé mentale.

Notre hébergement qui est juste en face de l'hôpital s'appelle, dans la population, la maison de fous. Nous ce qu'on veut c'est dire à tout le monde c’est qu’on a tous une santé mentale, qu'elle aille bien ou qu'elle aille pas bien. Parfois il y a des événements de la vie qui font que notre santé mentale est plus fragile. Nous ce qu'on veut dire, il y a des ressources pour ça. Mais aussi, c'est d'arrêter de regarder les gens qui souffrent de santé mentale comme si on a peur d'eux, on est craintif, mais il n'y a pas de raison de l'être.

Les employés étaient bénévoles pour l'occasion, ils étaient tous heureux de participer pour la cause.

On a vraiment la santé mentale à cœur!

Ouvrir en mode plein écran Une trentaine de bénévoles prenait part à la journée d’activités. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Les 21 lits du centre sont actuellement occupés. Une centaine de personnes figurent sur la liste d'attente.