Pénurie d’Ozempic : des diabétiques doivent trouver des traitements alternatifs

Rendu populaire pour ses propriétés amaigrissantes, le traitement pour le diabète Ozempic est en pénurie à travers le pays, ce qui suscite des frustrations d’une diabétique de Calgary, forcée de se trouver un traitement alternatif.

Diabétique de type 2 depuis 2009, Kelly Rassmussen affirme que le traitement Ozempic a changé sa vie. Il lui permet d’avoir davantage d’énergie et un niveau de sucre dans le sang plus stable, depuis qu’elle l’utilise.

Or, elle n’arrive plus à trouver de doses de 1 mg d’Ozempic pour ses injections hebdomadaires sur les étagères de pharmacies de Calgary. Elle a dû remplacer ce traitement par un substitut oral. Je n’ai plus vraiment de flexibilité, comme j’en avais avec l’Ozempic , témoigne-t-elle.

Depuis août, les doses de 1 mg d’Ozempic sont en pénurie au Canada. Dans un courriel à CBC/Radio-Canada, la compagnie Novo Nordisk, qui commercialise le produit, l’attribue à augmentation de la demande et à des enjeux d’approvisionnement. Elle précise toutefois que des doses plus faibles d’Ozempic sont toujours disponibles au Canada.

L'Ozempic est autorisé depuis 2018 par Santé Canada pour traiter le diabète, mais son effet secondaire de perte de poids l’a fait gagner en popularité. Il est aujourd’hui prescrit hors indication pour ses propriétés amaigrissantes.

Nous recevons des appels constants , dit un pharmacien

Dans sa pharmacie du nord-est de Calgary, David Brewerton dit recevoir des appels toutes les deux heures de clients souhaitant se procurer de l’Ozempic. Il ne dispose pour le moment d’aucun stock disponible du médicament. Nous recevons des appels constants , témoigne-t-il.

À côté de cela, les compagnies d’assurances sont de plus en plus réticentes à rembourser ce produit, souligne-t-il. Beaucoup disent : "Non, nous allons le rembourser sous certaines conditions. Pour les diabétiques, mais pas pour la perte de poids." C’est commun , dit-il.

Certaines personnes font la promotion du médicament pour la perte de poids à l'aide du mot-clic #OzempicWeightChallenge sur les réseaux sociaux.

Le Dr David Lau, endocrinologiste et professeur à la Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary, indique que la prise du médicament par injection est vraiment plus puissante que son équivalent oral disponible au Canada, en termes d’impacts sur le taux de sucre.

Il confirme que des Canadiens prennent de l’Ozempic de façon hebdomadaire pour perdre du poids. C'est devenu très populaire, principalement pour ses bénéfices en termes de perte de poids, mais aussi pour diminuer le sucre dans le sang , dit-il.

Santé Canada dit maintenir son approvisionnement existant du médicament et surveiller l'approvisionnement des autres formes existantes du produit, pendant cette pénurie. Les patients devraient discuter avec leurs fournisseurs de soins de santé pour savoir quelles sont leurs options, ajoute le ministère.

D’après des informations que Santé Canada a reçues de Novo Nordisk, la pénurie de doses de 1 mg d’Ozempic devrait se résorber le 16 octobre.

La compagnie manufacturière a affirmé à CBC/Radio-Canada qu’elle était en train de travailler pour augmenter la capacité de production du médicament.

À court terme, Novo Nordisk suggère aux patients de renouveler leurs ordonnances pour 30 jours maximum et de contacter leurs pharmacies pour s’assurer d’un approvisionnement continu.

