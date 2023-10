La Colombie-Britannique pourrait bientôt avoir un emblème fossile

La Colombie-Britannique peut déjà se targuer d’avoir la pierre de jade, le saumon du Pacifique ou même le cornouiller du Pacifique comme emblèmes de son territoire. Mais qu’en est-il d’un emblème fossile? La province n’en a pas encore, mais cela pourrait bientôt changer.

La ministre du Tourisme, Lana Popham, a présenté mercredi un projet de loi qui, s'il est adopté, permettra d'ajouter un fossile aux emblèmes qui reflète de la richesse et de la diversité de la Colombie-Britannique.

Il s’agit de l'élasmosaure, un reptile marin géant qui vivait dans la province durant le Crétacé. La créature de plus de 10 mètres, au cou estimé à environ 7 mètres de long, avait une petite tête, des dents pointues ainsi que des nageoires.

Si l'élasmosaure nageait dans les eaux de la province il y a 80 millions d'années, le premier spécimen découvert à l’ouest des Rocheuses a été retrouvé près de Courtenay, sur l’île de Vancouver, en 1988, par Mike Trask, un passionné de paléontologie de la région de Comox, et sa fille Heather.

Depuis près de cinq ans, des passionnés de paléontologie et des paléontologues de la région militent pour faire reconnaître l'élasmosaure comme symbole de la province, et ils se réjouissent de l'initiative du gouvernement. C'est le cas notamment de Dan Bowen, l’un des militants à soutenir le projet et le président de l'Alliance paléontologique de Colombie-Britannique.

J'espère que ce projet de loi sera adopté et que l'élasmosaure deviendra le symbole fossile de la Colombie-Britannique , lance-t-il. Il fait partie de l'héritage antique.

Un héritage pour la postérité et la paléontologie

Dan Bowen fait également partie du groupe de personnes qui a participé à l'excavation du fossile à la fin des années 80. La découverte de l'élasmosaure a été importante, car elle a rassemblé la communauté , raconte-t-il. C’est, selon lui, ce même sentiment fédérateur qui naitra lorsque l’élasmosaure deviendra l’un des emblèmes provinciaux.

M. Bowen admet que sa volonté de voir un fossile devenir un symbole est motivée par des considérations paléontologiques. Il affirme toutefois que ce nouvel emblème aura aussi un rôle éducatif auprès des futures générations.

Ouvrir en mode plein écran La députée de la Colombie-Britannique, Ronna-Rae Leonard, pose à côté d'une maquette de l'élasmosaure de la rivière Puntledge à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique à Victoria, le mercredi 4 octobre 2023. Photo : La Presse canadienne / Dirk Meissner

La députée néo-démocrate de Courtenay-Comox, Ronna-Rae Leonard, est du même avis.

Nous sommes une province riche en fossiles et personne ne sait que c'est le cas.

C'est elle qui a présenté en février dernier un projet de loi d'initiative parlementaire pour que l'élasmosaure soit un emblème. Ronna-Rae Leonard se dit ravie et honorée du soutien du premier ministre et de la ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, qui ont décidé d'en faire un projet de loi gouvernemental .

Un ajout à la Loi sur les symboles et les distinctions honorifiques

Le choix de cette créature au long cou n’est pas anodin. En 2018, l'élasmosaure a remporté un concours provincial pour être le prochain sur la liste des symboles officiels de la Colombie-Britannique.

Si le projet de loi est adopté, un article sera ajouté à la Loi sur les symboles et les distinctions honorifiques provinciales de la Colombie-Britannique pour reconnaître ce prédateur comme symbole de la province. Le projet de loi a été adopté en deuxième lecture cette semaine.

Après la troisième lecture, la dernière [étape] est la sanction royale, lorsque la lieutenante-gouverneure se présente à la législature et donne son aval au projet de loi, qui devient alors une loi , explique Ronna-Rae Leonard.

Un attrait touristique

Ronna-Rae Léonard dit que l’ajout d’un emblème fossile va permettre de développer le secteur du tourisme, notamment celui du tourisme éducatif dans la région.

Nous avons déjà un secteur du tourisme éducatif en pleine expansion grâce à la découverte unique et passionnante de l'élasmosaure ici, à Courtney, et cela va faire la différence , indique-t-elle. C'est une fierté pour notre communauté et une occasion pour toute la province.

La Colombie-Britannique ne serait pas la première à avoir sauté le pas. En 2017, la Saskatchewan a désigné le Tyrannosaurus rex comme emblème fossile de sa province.

Avec des informations de La Presse canadienne