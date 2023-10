Le pont Touzel, qui devait être partiellement fermé jusqu'à lundi, a finalement rouvert plus tôt que prévu samedi après-midi.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a indiqué par communiqué que les travaux de réparation étaient déjà terminés et que le pont était de nouveau accessible aux véhicules de 28, 48 et 58 tonnes.

Les travaux constituaient à remplacer des appareils d'appui du pont, sur lequel la découverte d'une fissure en mai a mené à plusieurs travaux de renforcement et d'inspection.

Pour plus d’informations concernant les entraves à venir liées aux charges et dimensions, le ministère invite les automobilistes à consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids.