Frédéric Beauchemin exclu du caucus libéral

Le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay, a annoncé sur X (anciennement Twitter) que le député Fred Beauchemin est exclu du caucus pendant que la plainte de harcèlement psychologique portée à son endroit est examinée.

À la suite des récents événements, j’ai demandé au député de Marguerite-Bourgeoys de se retirer du caucus libéral le temps que les processus visant à faire toute la lumière soient complétés, a-t-il écrit.

Le député Fred Beauchemin a répondu sur X :

Je prends acte de la décision rendue par le chef intérimaire. Je n’ai aucun doute que je retrouverai rapidement mes collègues du caucus au terme du processus déjà amorcé et auquel je collabore pleinement.

Et d'ajouter : Je demeure un fier membre libéral et je continuerai d’accomplir mon rôle de député et d'aller à la rencontre des militants pour aider à la relance du Parti libéral du Québec.

Publicité

La décision du chef intervient 48 heures après qu’une plainte pour harcèlement psychologique a été déposée contre le député et trois des membres de son équipe. La plainte est formulée par la présidente de la Commission jeunesse du Parti libéral (CJPLQ), Élyse Moisan, qui aurait eu une rencontre houleuse avec les trois employés en question.

En entrevue à Radio-Canada vendredi matin, M. Beauchemin s'est dit totalement abasourdi par les événements. Ceux-ci découlent d'une bisbille à la Commission jeunesse du PLQ (CJPLQ), dit-il, assurant qu'il n'en savait pas davantage.

La plainte de Mme Moisan a été déposée à la fois devant l'Assemblée nationale et devant le PLQ . Une médiation est en cours, selon le député.