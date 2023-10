Les Red Devils ferment leur club-house à Shediac

Le club de motards criminels des Red Devils a récemment fermé ses locaux à Shediac, ouverts depuis moins d’un an. Une nouvelle accueillie à bras ouverts par le maire de cette communauté du sud-est du Nouveau-Brunswick.

À la fin 2022, les Red Devils – une organisation qui a des liens avec les Hells Angels selon les autorités – ont élu domicile dans cet ancien commerce de la rue Main. Ils ont repeint une partie de la façade et installé une énorme affiche.

La présence de ce club – qui dérangeait certaines personnes – aura finalement été de courte durée. Les locaux ont été vidés et l’enseigne métallique de l’organisation a été retirée.

Le sergent Mario Maillet, du détachement de Shediac de la GRC , croit que le mécontentement de certains résidents et la présence policière accrue lors des rassemblements organisés par les Red Devils ont pesé dans la balance.

On n’a jamais eu de plaintes associées aux événements qu’ils avaient là, mais on était toujours dans les environs. [...] Je pense que ça aura contribué au fait qu’ils sont partis de Shediac , a-t-il dit en entrevue avec Radio-Canada Acadie.

Le maire de Shediac, Roger Caissie, ne cache pas qu'il est content de la fermeture du repère de la rue Main.

C’est une bonne nouvelle pour la communauté. Lorsqu'ils sont arrivés l’hiver dernier, ça a causé beaucoup d’inquiétudes chez certains dans la population. Ils n’étaient pas les bienvenus.

Et le fait qu’ils ont quitté, qu’ils ont enlevé l’enseigne – il y a une semaine et demie, deux semaines – ça a réjoui des gens dans la région , a-t-il affirmé.

Ouvrir en mode plein écran Cet ancien commerce de Shediac a subi une transformation esthétique, fin 2022, afin de porter les couleurs et le logo des Red Devils, un club de motards criminels. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

La GRC s’attend à ce que les Red Devils s’établissent ailleurs dans la région, mais ne sait pas encore sur quelle communauté ils arrêteront leur choix.