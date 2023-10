Un succès pour la Petite randonnée du gros Dickey

La petite randonnée du gros Dickey a été un franc succès. Samedi, l’événement a récolté environ 90 000 $ pour le cancer, un montant bien au-delà de l’objectif, fixé à 75 000 $.

Il s'agit d'une importante surprise pour l'organisateur Mark Dickey, surtout en raison de la hausse du coût de la vie.

« Je m’attendais à une baisse, mais je me disais si on a 70 000 $ ça va être merveilleux, ça va être formidable. Mais non on n’a pas 70, on a 90, je n’en reviens tout simplement pas de la générosité des entreprises, des gens qui ont la cause du cancer à cœur. C’est un bel élan de solidarité à travers notre région. »

L'argent récolté ira à La Fondation de ma vie, une cause importante pour l’animateur, puisque son père est décédé du cancer.

Les participants ont effectué une boucle de six kilomètres dans le quartier Sainte-Thérèse à Arvida, samedi.

L'objectif était de parcourir 42 kilomètres au total.