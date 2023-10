Des vins français taillés pour l’exportation vers la Nouvelle-Écosse

Les amateurs de vin de la Nouvelle-Écosse aiment les vins sucrés, faciles à boire avec un bon rapport qualité-prix. Le Languedoc-Roussillon en France s'est engouffré dans ce créneau, quitte à adopter un marketing original et anglo-saxon. La région exporte des dizaines de milliers de bouteilles vers l’Atlantique.

Les consommateurs l'ignorent peut-être, mais l'apparence des bouteilles de vin vendues au Canada est bien différente de celles vendues en France. Grenouilles, hippopotames et autres étiquettes flamboyantes sont adaptées pour le marché canadien.

Arrogant Frog , des Domaines Paul Mas dans le Languedoc est l’exemple parfait du produit conçu pour l’exportation. Cette gamme du Pays d’Oc qui se définit comme l’une des plus célèbres marques de vins français est presque inconnue en France.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Claude Mas dans ses vignes du Languedoc-Roussillon. Il a créé la marque Arrogant Frog en 2005. Photo : Les Domaines Paul Mas

C’est un personnage un peu rebelle , explique Jean-Claude Mas, le PDG des Domaines Paul Mas, qui a créé la marque à la grenouille en 2005.

Le but est de démontrer que le vin, ce n'est pas si impressionnant. C’est une approche décomplexée, une image un peu de luxe, mais abordable.

Les trois vins français les plus populaires en Nouvelle-Écosse, un rouge et deux rosés, viennent tous du Languedoc-Roussillon. La région, située près des Pyrénées et le long de la Méditerranée, est le plus vaste territoire viticole de France et l’un des plus grands du monde.

Les Canadiens aiment les vins faciles à boire

Les Canadiens recherchent des vins issus des régions chaudes avec un fort pourcentage d’alcool, des vins aux saveurs très mûres, faciles à boire , complète Sarah Blanchard-Eng, sommelière sur l'Île-du-Prince-Édouard.

Ouvrir en mode plein écran Le Côte des Roses, de la maison Gérard Bertrand, est le vin français le plus vendu en Nouvelle-Écosse. Le rosé est le vin qui est le plus apprécié d'un bout à l'autre du Canada. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Et les vins bus à l’est du Canada ne sont pas les mêmes que ceux consommés de l’autre côté du pays.

Dans l’ouest, on est sur des profils de vins puissants, riches, vineux , analyse Jean-Philippe Turgeon, le directeur export au Canada des vins Gérard Bertrand, le leader des vins français vendus en Nouvelle-Écosse.

À l’Est, ils vont aimer les vins plus européens, plus aromatiques avec une bouche qui va vers l’acidité. On pourrait dire qu’il y a les vins du Nouveau Monde versus le vieux monde. Le vieux monde, c’est l’Europe.

On n'adapte pas le vin au marché , ajoute Jean-Claude Mas. J’ai découvert qu’il y avait des terroirs qui allaient me donner un vin qui va plaire au Canada avec des goûts de myrtilles ou de groseilles. C’est très intuitif.

Un marché qui se porte bien

Je pense que les Canadiens consomment le vin comme une boisson et pas comme un style de vie. Il cherche le rapport qualité-prix , renchérit la spécialiste Sarah Blanchard-Eng qui a vécu huit ans en France.

L’entreprise Gérard Bertrand exporte surtout vers le Canada et les États-Unis. Elle envoie, entre autres, par bateaux, presque 60 000 bouteilles de son Côtes des Roses dans les provinces de l’Atlantique chaque année.

Et sur les 22 millions et demi de bouteilles produites chaque année par les Domaines Paul Mas, presque 90 % sont destinés à l’étranger.