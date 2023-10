Saison des feux record : des experts demandent une meilleure gestion des forêts en C.-B.

La Colombie-Britannique a officiellement doublé son ancien record de superficie brûlée lors d’une saison des feux. Devant l’ampleur de la situation, des experts réitèrent la nécessité de gérer les forêts différemment.

En 2023, environ 28 500 kilomètres carrés de forêt sont partis en fumée dans la province. L’ancien record, qui remonte à 2018, était d’environ 13 500 kilomètres carrés.

Face à la destruction de territoires, l’évacuation de milliers de personnes au cours de l’été, la perte de vies humaines dans les équipes déployées et l'impact financier sans précédent, il est urgent d’agir selon Keith Atkinson, président de la Commission sur les pratiques forestières de la Colombie-Britannique.

Selon des experts, des décennies de stratégie de suppression des feux combinées à une mauvaise gestion des forêts et au changement climatique ont créé une véritable bombe à retardement.

Nous savons entre autres qu’il y a énormément de combustibles dans nos forêts et de hauts risques de feux à travers la province.

Ouvrir en mode plein écran La région de Scotch Creek, dans les environs de Shuswap, fait partie des secteurs durement touchés au cours de l'été 2023 en Colombie-Britannique (Août 2023). Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Feux de forêt 2023 Consulter le dossier complet Feux de forêt 2023 Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Selon un rapport publié par la commission indépendante en juin dernier, des données du gouvernement montrent que 45 % des terres publiques de la Colombie-Britannique, estimées à 390 000 kilomètres carrés, présentent un risque d'incendie élevé à extrême.

Aux yeux de Keith Atkinson, il faut aller plus loin que les programmes de prévention existants.

Publicité

Des programmes comme FireSmart, [qui aident notamment les résidents à prévenir les départs de feux autour de chez eux et dans leur communauté], c'est important, mais ce n’est pas assez , explique-t-il.

Selon la Commission, il faut aussi se soucier des territoires éloignés des communautés afin d’éviter la perte d’immenses superficies de forêt.

Des idées telles la création de coupe-feu, une augmentation de la diversité, de la densité et de l'âge des arbres, une utilisation accrue des brûlages ciblés dans les zones forestières et une plus grande collaboration avec les peuples autochtones peuvent protéger le territoire des incendies de forêt, indique le rapport.

Un défi de taille

Nous devons changer notre paradigme , souligne de son côté Yolanda Clatworthy, directrice associée en matière d’atténuation des feux de forêt au Centre de dialogue Morris J. Wosk, à l’Université Simon Fraser.

La question n’est plus de savoir s’il y aura des feux ou non, mais plutôt de savoir quel genre de feux nous sommes prêts à accepter et comment nous pouvons tenter de les vivre à notre avantage.

Ouvrir en mode plein écran Un pompier qui travaille à créer une zone coupe-feu près du feu de Donnie Creek, dans le nord de la Colombie-Britannique (Juin 2023). Photo : BC Wildfire Service

Elle souhaiterait aussi que l’industrie forestière se joigne aux discussions entourant les efforts de prévention des feux.

Publicité

Tout l’argent dépensé au bout du compte, que se passerait-il si on l’utilisait à meilleur escient, de façon plus proactive ? questionne pour sa part Jason Brolund, le chef du service d'incendie de West Kelowna, une des régions les plus touchées par la saison des feux cette année.

Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston, reconnaît l’ampleur du travail à accomplir et a salué le travail réalisé par la Commission sur les pratiques forestières de la province.

Cette semaine, un projet de loi pour moderniser la gestion des urgences et des catastrophes a notamment été présenté à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Il prévoit entre autres la création d’un groupe de travail qui doit réfléchir aux moyens de mieux lutter contre les feux de forêt.

Avec des informations de Bethany Lindsay