Les courges et les citrouilles ont la cote chez Lyne et Sylvain de Lorrainville

Le champ de citrouilles de la Ferme chez Lyne et Sylvain de Lorrainville était animé, samedi, pour l’une des dernières journées d'autocueillette de la saison.

Malgré la pluie, les familles et les couples sont nombreux à avoir fait la route de partout en Abitibi-Témiscamingue pour cueillir des citrouilles.

On n’était pas encore ouverts à 9h50 et il y avait déjà des gens , illustre la copropriétaire Lyne Bergeron. C’est un peu comme ça chaque année : il pleut, mais les gens viennent pareil, ils sont heureux , constate-t-elle.

Ils font des heures de route et bravent la pluie

Ouvrir en mode plein écran Laurence Beaudoin et son conjoint n'ont pas eu peur de se salir pour récolter des citrouilles. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La brouette remplie de citrouilles, la Rouynorandienne Laurence Beaudoin et son conjoint ont les mains pleines de boue. Ça remplit bien un petit samedi pluvieux , lance avec enthousiasme Mme Beaudoin.

Le couple affiche un sourire complice qui traduit bien le plaisir qu'ils ont eu en cueillant les imposants légumes. J'en ai pris trois pour ma famille et on va aller décorer ça cet après-midi, et peut-être faire de la tarte aux citrouilles aussi , raconte Laurence Beaudoin.

Plusieurs sont venus avec les enfants et en profitent pour visiter la mini-ferme et déguster une collation préparée sur place.

Ouvrir en mode plein écran Les deux familles amossoises, dont celle de Tommy Demers, poursuivront l'activité à la maison en décorant les citrouilles pour l'Halloween. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Tommy Demers et sa petite famille ont fait la route à partir d’Amos pour découvrir la ferme.

Publicité

C'est sûr que la température est un peu plate, mais c'est quand même plaisant. C’est un beau coin et ça nous fait visiter l'Abitibi-Témiscamingue , dit-il alors qu’un de ses garçons regarde avec fascination les bovins.

Un succès renouvelé

C'est la troisième fin de semaine d'autocueillette chez la Ferme chez Lyne et Sylvain, qui organise cette activité depuis maintenant 7 ans.

La copropriétaire Lyne Bergeron estime que les deux premières fins de semaine ont attiré plus de 1300 personnes. On a une super saison, autant au niveau des jardins que de l'achalandage , se réjouit-elle.

Elle prévoit ouvrir de nouveau les champs à l’autocueillette à l’Action de grâce et le samedi suivant si la température le permet.

Prévention du suicide

Ouvrir en mode plein écran La copropriétaire Lyne Bergeron et son équipe avaient du pain sur la planche afin de répondre à la demande. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Les propriétaires remettent au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue un dollar par visiteur, en plus de récolter de l'argent pour un tirage d'oeuvres d'art.

Le suicide est très présent cette année dans la région. Ça fait longtemps que la cause nous touche et ça touche beaucoup de gens, mais cette année, on le voit vraiment , estime Mme Bergeron, qui a perdu son frère de cette façon il y a 10 ans.

Elle espère atteindre les 2000 $ en dons. La ferme vend des produits de boulangerie et des produits transformés avec ses autres légumes tout au long de l’année.