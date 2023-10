Une youtubeuse retrace l’histoire du mème de « Game Boy Mom », une mère de la Saskatchewan

La photo d'une famille agglutinée autour d'un Game Boy, prise en 1989, circule sur Internet depuis plus d'une décennie. Elle est connue comme un mème titré « Game Boy Mom » (la mère au Game Boy [traduction libre]). Récemment, une youtubeuse américaine a découvert que la famille qui se trouve sur le cliché est originaire de Prince Albert, en Saskatchewan.

Nous ne pourrions pas être plus fiers qu'elle ait vraiment rendu justice à nos souvenirs , témoigne Scott Wolford, aujourd'hui adulte, qui se trouve sur la photo.

Celle-ci met en scène une mère qui joue au jeu vidéo Super Mario Land sur un Game Boy entourée d'enfants.

C'était juste une photo innocente que j'ai publiée sur Internet en écrivant ''voici ma mère et une photo mignonne''. La photo a eu des millions de vues en l'espace de quelques semaines, et nous ne nous y attendions pas, se souvient . Nous savions que la photo était virale, mais personne ne savait vraiment qui nous étions.

Les choses ont changé cette semaine lorsque la youtubeuse américaine Sakura Stardust a publié l'histoire de la photo. Elle a pu remonter jusqu'à la publication faite sur le réseau social Reddit en 2012, là où Scott Wolford a partagé la photo.

Maman aimait passer beaucoup de temps avec ses enfants et jouer au Nintendo était une de ces choses. Elle était notre meilleure joueuse de Super Mario Land , explique M. Wolford dans la vidéo.

L'histoire derrière la photo

Sakura Stardust a révélé que Debra Tooley était la mère qui tenait le Game Boy. Selon la youtubeuse, Mme Tooley était la seule qui pouvait réussir des niveaux particulièrement difficiles dans Super Mario Land parmi le groupe . Sur la photo, on la voit en compagnie de son fils Scott, sa fille Jenna, et de leurs cousins Dean et Dustin Millis.

Ils m'emportaient la console et ils me disaient ''tante Debbie ou maman, passe-nous ce niveau'' , relate Mme Tooley. Ils me regardaient pour voir la méthode que j'employais afin qu'ils puissent le refaire.

Debra Tooley explique que la photo a été prise par sa sœur, Janet, qui avait l'œil pour prendre de bons clichés.

Ce n'est que lorsque Sakura et Scott ont commencé ce projet que j'ai réalisé à quel point le mème était populaire. Il est diffusé dans le monde entier, dans plusieurs langues. Je suis époustouflée.

Le pouvoir de la nostalgie

Dans la vidéo, Scott Wolford lève le voile sur la personnalité de Game Boy Mom et il décrit à quel point il est fier de sa mère.

Maman a une âme si gentille et si douce. Elle est très intelligente et extrêmement talentueuse. Nous sommes vraiment fiers de ce qu'elle est et de ce qu'elle inspire chaque jour pour ses enfants et ses petits-enfants , a déclaré M. Wolford, dans la vidéo.

En la visionnant, Mme Tooley a déclaré qu'elle avait été émue d'entendre les compliments de son fils. En tant que mère monoparentale de quatre enfants, elle dit avoir eu des moments de doute, à mesure que ses enfants grandissaient, surtout sur ce qu'elle était capable de leur donner.

Ça fait chaud au cœur d'entendre qu'ils peuvent se souvenir des bonnes choses et mettre de côté vos erreurs ou ce qui aurait pu être mieux fait , dit-elle.

La famille essaie maintenant de recréer la photo , maintenant que les protagonistes sont rendus à l'âge adulte, indique Scott Wolford. Il explique qu'il n'est pas facile de réunir ses cousins et ses frères et sœurs, qui vivent aux quatre coins du Canada.

M. Wolford dit vouloir amasser des dons pour la Fondation Rêves d'enfants et d'utiliser le pouvoir de la nostalgie avec ce futur cliché.

