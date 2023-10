Record d’achalandage au quai des croisières à La Baie

Trois navires ont accosté au quai d’escale de La Baie samedi. Avec 6702 passagers, il s’agit de la journée la plus achalandée de l’histoire des croisières internationales dans la région.

Avec les membres d'équipage c'est près de 9500 personnes qui sont sur place.

Le Sky Princess qui contient à lui seul plus de 5000 passagers en était à sa première visite, tout comme le Jewel of the Seas. De son côté, le Viking Star a accosté à La Baie pour une troisième fois cette année.

Ouvrir en mode plein écran Samedi, 6702 passagers en provenance de trois navires étaient à La Baie, un record pour Tourisme Saguenay. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Tourisme Saguenay célébrait aussi la 500e escale samedi.

Projet pilote pour l’approvisionnement local

L’Association des croisières du Saint-Laurent souhaite que les bateaux de croisières s’approvisionnent davantage auprès des producteurs locaux. Un projet pilote est en cours afin de faire valoir les produits québécois.

Un catalogue de produits de niche provenant de plusieurs régions a été soumis aux navires par l’Association des croisières du Saint-Laurent.

Ce catalogue a été réalisé l’an dernier par Le Regroupement des Tables de concertation bioalimentaires du Québec (RTCBQ), en collaboration avec Terroir et Saveurs du Québec.

Selon la directrice générale du RTCBQ, Marie-Claude Beaulé, il s'agit d'une demande des producteurs, mais aussi des croisiéristes.

C’est un cheval de bataille de notre côté. On trouve tellement qu’on a de beaux produits au Québec et il y a une demande! Ça va être de voir comment on peut arriver à passer outre ses freins logistiques là et permettre à nos transformateurs producteurs qui sont extraordinaires à travers le Québec de faire valoir leurs produits à travers une clientèle qui ne demande que ça.

Mme Beaulé précise qu’elle ne sait pas encore quels produits ont été commandés et en quelle quantité.

Promotion Saguenay suit de près ce projet pilote, dont les chiffres devraient être dévoilés à la fin de la saison.

Actuellement, quelques navires ont fait des achats dans la région, comme des fleurs et des petits fruits, mais il s'agit de commandes ponctuelles et à la pièce.

D'après le reportage de Laurie Gobeil