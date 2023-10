Tournoi du dindon doré : 10 ans et toujours aussi populaire

Une cinquantaine de joueurs d’improvisation des quatre coins du Québec, dont plusieurs des régions de l’Est, participent cette fin de semaine au 10e Tournoi du dindon doré à Sept-Îles.

Un total de 10 équipes provenant notamment du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, ainsi que des villes de Trois-Rivières, de Québec, de Baie-Comeau, de Montréal ou de Boisbriand n’ont pas hésité à parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour s’affronter à Sept-Îles.

Ce rassemblement festif est même l’occasion pour certains de vivre un premier tournoi officiel en famille. C'est le cas d'Aurélie et Marc-André Savard.

Ouvrir en mode plein écran Marc-André et Aurélie Savard participent ensemble à leur premier tournoi officiel. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Si le père a déjà été l’entraîneur de sa fille à l’école secondaire, ils sont aujourd’hui coéquipiers au sein de l’équipe de la ligue de Boisbriand, la Limbo.

Publicité

J’essaie toujours d’en apprendre plus. J’ai appris à jouer avec son univers, j’essaie d’avoir mon propre jeu, mais je me colle à son impro. Je m’imprègne bien aux univers qu’il amène, raconte Aurélie Savard.

Plusieurs équipes reviennent chaque année à ce rendez-vous de la fin de semaine de l’Action de grâce, même si elles doivent parfois faire un voyage de 12 heures de route.

Chaque fois qu’on va être invités, la Limbo va envoyer ses joueurs , annonce Marc-André Savard. C’est convivial, les gens ne sont pas gênés. On voit que le public aime ça.

Marie-Claude Dubé, membre du comité organisateur du tournoi depuis la toute première année, est toujours aussi satisfaite de son bon déroulement.

On sent l'excitation, le public et les équipes sont au rendez-vous , annonce-t-elle. C'est avec plaisir qu'on l'organise depuis plusieurs semaines.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Claude Dubé peut compter sur les joueurs de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles pour mettre la main à la pâte dans l'organisation de l'événement. Photo : Radio-Canada

La thématique de l'événement tourne cette année autour de la mort de la mascotte, Glouglou.

Si l'avenir de cette dernière demeure incertain, les organisateurs confirment toutefois que le tournoi septilien reviendra l'année prochaine.

Ouvrir en mode plein écran Dans ce cercueil repose paisiblement Glouglou, la mascotte. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La finale du tournoi a lieu dimanche matin.

Le public aura l'occasion d'assister aux matchs saisonniers de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles tous les jeudis, à partir du 12 octobre.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin