Un organisme communautaire de Québec réclame plus d’interprètes

Le Centre multiethnique de Québec (CMQ) indique ne pas avoir assez d’interprètes, un service crucial pour l’accueil et l'intégration des nouveaux arrivants non-francophones.

Il y a actuellement 80 traducteurs au sein de l'organisation, un nombre insuffisant pour faire face à la demande grandissante.

Au-delà de la simple traduction, leur rôle est essentiel pour accompagner les familles dans le labyrinthe des démarches administratives.

Renouvellement de la carte d’assurance maladie, demander un numéro d’assurance sociale, ouverture de compte bancaire, première épicerie , énumère Kanita Jandric, directrice adjointe aux opérations et aux interventions du CMQ , une liste non exhaustive, précise-t-elle, car il y a aussi la francisation, la recherche de logement, ou encore l’inscription en garderie.

Kanita Jandric est arrivée dans la province dans les années 1990. Elle fuyait la guerre en Bosnie.

Emploi exigeant

Ce sont souvent des postes plutôt précaires, des emplois à temps partiel difficilement prévisibles , indique la professeure à l'Université Laval Stéphanie Arsenault. Elle a travaillé dans l'Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l'immigration dans la région de Québec.

Stéphanie Arsenault, professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, et membre de l'Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l'immigration dans la région de Québec.

Au sein du CMQ , le salaire s'élève à 25 dollars de l’heure, pour un nombre d’heures non garanti. Un projet pilote a été mis en place cette année pour tenter de fidéliser les traducteurs et leur accorder des heures fixes.

Toutefois dans le milieu communautaire, les budgets demeurent limités.

Mme Arsenault croit par ailleurs qu’il y a encore un manque de sensibilisation quant à l’importance de recourir à un interprète.

Redonner à la communauté

Si quelqu'un veut juste gagner des sous, ce n'est peut-être pas la meilleure place, prévient Liliana Samokhvalova-Fiset, responsable du service d’interprétariat au CMQ .

Ça prend des altruistes, des gens qui veulent aider la communauté.

Liliana Samokhvalova-Fiset tente de retenir les interprètes qui collaborent avec le Centre. « On les perd très vite » déplore-t-elle.

Elle encadre les postulants et les forme au métier d'interprète en milieu communautaire.

Il s’agit d’un emploi sensible, précise Mme Samokhvalova-Fiset, car en plus d’aider dans le quotidien des nouveaux arrivants, l’objectif est de tisser un lien de confiance avec eux, surtout chez ceux qui sont en situation de vulnérabilité.

Pour la directrice adjointe au CMQ Kanita Jandric, les besoins se font sentir pour plusieurs catégories de nouveaux arrivants, travailleurs temporaires, étudiants étrangers, demandeurs d'asile . Leur nombre a augmenté, dit-elle, surtout après la pandémie.

Selon Mme Jandric, il y a un besoin d'interprètes parlant plusieurs langues, principalement le swahili, l'arabe, le kinyarwanda, le sango, le rohingya, et l'espagnol.

De nouvel arrivant à interprète

Zakaria Mohammed est interprète en rohingya, bengali et en anglais au CMQ . Il est arrivé en 2010 alors qu’il fuyait le camp de réfugiés rohingya, en Birmanie. Il a été accueilli par le Centre et y travaille aujourd’hui pour aider sa communauté.

Zakaria Mohammed a encore de la famille coincée dans le camp de réfugiés rohingya, en Birmanie. C'est important pour lui d'aider les membres de sa communauté.

Je ne parlais pas la langue française, c'était difficile. Si je voulais manger comment je vais manger, comment je vais parler? se souvient-il en évoquant son arrivée dans la province.

De son côté Khalil Nedai est interprète en dari et en farsi. ll a quitté l’Afghanistan pendant la guerre et a lui aussi été aidé par le CMQ . Il y travaille depuis plus de 20 ans et s’est donné pour mission d’aider les nouveaux arrivants à franchir les obstacles liés à l'installation dans un nouveau pays.

Khalil Nedai considère le Centre multiethnique de Québec comme une seconde famille.

Les valeurs changent d'un pays à l'autre, les cultures ne sont pas pareilles, le climat n'est pas pareil. La façon de vivre. Ce qui chez nous est normal ici c'est pas normal , dit M. Nedai.

Il se remémore une intervention dans une école où un enfant de 6 ans se montrait trop affectueux avec ses camarades. Lorsqu’il a traduit les préoccupations de l’équipe pédagogique aux parents, ces derniers ont répondu il est oriental, il pense que c’est normal.

Conséquences négatives

Que ce soit dans le milieu de la santé ou en cas de démêlés avec des institutions telles que la Direction de la protection de la jeunesse ( DPJ ), le fait de ne pas être en mesure de communiquer peut avoir de conséquences désastreuses, selon la professeure Stéphanie Arsenault.

Des personnes vont recevoir des évaluations ou des diagnostics très défavorables [... ], se voir diagnostiquer un trouble de santé mentale [ou perdre] la garde des enfants , poursuit Mme Arsenault.