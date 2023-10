Les couleurs de l’automne sont altérées en raison des conditions météo extrêmes

Les vives couleurs de rouges, oranges et jaunes habituels des arbres, marquant l'arrivée de l'automne, sont parfois apparues tôt cette année, ou pas du tout dans d'autres cas.

Les conditions météorologiques estivales dramatiques, qui ont provoqué des incendies de forêt dans certaines régions du pays et de fortes pluies dans d'autres, se reflètent dans les couleurs automnales partout au Canada, selon des chercheurs.

En Nouvelle-Écosse, où l'été a commencé avec des feux de forêt et s'est terminé avec des orages, le brun terne a remplacé les teintes vibrantes habituellement observées à cette période de l'année dans une grande partie de la province.

Mason MacDonald, professeur adjoint de sciences environnementales et d'agriculture à l'Université Dalhousie, a déclaré que les couleurs qu'il a vues jusqu'à présent cet automne ne se comparent pas aux rouges et orange brillants auxquels les Néo-Écossais sont habitués.

Vous avez probablement vu beaucoup de couleurs vraiment ternes cette année. Même les rouges sont probablement plus ternes, plus foncés ou de couleur rouille , a déclaré le professeur MacDonald dans une récente entrevue. Beaucoup de gens m'en ont parlé cette année, en particulier des gens du sud de la Nouvelle-Écosse.

À mesure que les nuits s'allongent à l'automne, les arbres reçoivent moins de lumière directe du soleil et la chlorophylle, que les arbres utilisent pour absorber la lumière du soleil pendant la photosynthèse, commence à se décomposer, révélant les pigments naturels présents dans les feuilles.

L'un de ces pigments - les anthocyanes - crée la teinte rouge des feuilles et nécessite une lumière solaire constante jusqu'à la fin de l'été pour être produit. Une baisse des anthocyanes n'est pas nocive pour un arbre, a expliqué M. MacDonald, ajoutant que si l'été prochain est plus ensoleillé, ces rouges vibrants reviendront probablement en force.

Cette année, nous avons eu plus de pluie que d'habitude, et en parallèle, nous avons eu toute une série de journées sombres, grises et nuageuses. C'est ce qui est arrivé. Nous n'avons pas eu le soleil que nous aurions normalement. Par conséquent, ils ne peuvent pas créer ces couleurs , a indiqué M. MacDonald.

Couleurs hâtives en Ontario

En revanche, les arbres de l'Ontario ont commencé à présenter leurs pigments naturels plus tôt que d'habitude.

Le professeur d'écologie forestière à l'Université de Toronto, Sean Thomas, affirme qu'il existe des preuves anecdotiques suggérant que la fumée des incendies de forêt dans le nord de l'Ontario cet été pourrait avoir incité les arbres à révéler prématurément leurs couleurs.

La fumée des incendies de forêt est une sorte de cocktail chimique , a souligné M. Thomas.

Ce cocktail de dioxyde de carbone, d'ozone, de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone et de particules contient des traces de produits chimiques qui jouent une sorte de rôle hormonal avec les plantes , a-t-il expliqué, ce qui peut amener les arbres à perdre leurs feuilles prématurément.

Dans notre cas, nous avons ressenti ces effets aigus de fumée plus tôt au cours de l'été, mais cela pourrait être en partie responsable de la coloration automnale plus précoce , a déclaré le professeur Thomas.

Il a constaté qu'il y avait beaucoup de couleurs dans une grande partie de l'Ontario cette saison. Il a indiqué qu'il avait des raisons de croire que les impacts continus du changement climatique verraient les couleurs automnales diminuer dans les années à venir.

Il y a de bonnes raisons de penser que le changement climatique va perturber la coloration normale des feuilles que nous observons , a déclaré M. Thomas.

Ouvrir en mode plein écran Selon les experts, les couleurs d'automne sont différentes à bien des endroits, cette année. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Il pense que la combinaison de températures plus chaudes et de premiers gels retardés pourrait conduire à des couleurs automnales plus ternes.

Il estime que cet effet sera probablement plus aigu dans les grandes villes, qui sont généralement plus chaudes que les zones rurales en raison de l'effet d'îlot de chaleur urbain, lorsque des structures telles que les routes et les bâtiments absorbent et réémettent la chaleur du soleil.

Si le changement climatique retarde l'apparition de nuits plus longues et plus froides dans des endroits comme Toronto, c'est une recette qui entraînera probablement beaucoup moins de coloration automnale dans la ville, et cela sera exacerbé par le changement climatique , a déclaré M. Thomas.

Au Cap-Breton, où se déroule le Festival international Celtic Colours, un porte-parole de l'événement a déclaré jeudi dans une entrevue que les arbres de la région commençaient à changer de couleur. Dave Mahalik a entendu dire que les couleurs étaient moins vives dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse cette année, et cela l'a amené à se demander comment ils vont réussir à s'en sortir.

Mais je suis à Sydney et il y a des arbres ici qui commencent à se développer, et ils ressemblent à ce qu'ils ont l'air habituellement , a-t-il raconté.

Ses collègues lui ont dit que les couleurs semblaient vives ailleurs sur l'île, ce qui est de bon augure pour le festival qui accueille environ 50 concerts dans les communautés du Cap-Breton.