Un jeune d’Edmonton a construit un planchodrome pour planches à roulettes miniatures. La maquette fait la taille d’une table de cuisine.

Gavin Kulczycki, amateur des sports de planche, se cherchait un passe-temps durant la pandémie. Il s’est donc tourné vers la planche à roulettes miniature.

Communément connues sous la marque Tech Deck, ces planches à roulettes mesurent 96 millimètres de long. Elles sont identiques aux planches à roulettes utilisées dans le sport : quatre roues, deux essieux et une planche. La seule différence, c’est leur taille.

Souvent, les planches miniatures sont vendues avec un mini planchodrome. Cependant, Gavin Kulczycki ne voulait pas simplement acheter un planchodrome, il voulait le créer lui-même.

Ouvrir en mode plein écran Gavin Kulczycki s'est initié à la miniplanche à roulettes à l'âge de 8 ans. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

Dans son carnet de notes, il a dessiné le planchodrome une dizaine de fois avant de parvenir aux dimensions désirées. Après plus de trois mois de travail, Gavin Kulczycki garde maintenant son planchodrome bien caché dans son sous-sol.

Pour lui, la planche miniature est un moyen de décrocher.

À fabriquer quelque chose à partir de rien, c’est très valorisant. Dans une perspective artistique, c’est super agréable!

La construction du planchodrome

D'une dimension de 1,20 m sur 2,10 m, la structure est construite sur une base de polystyrène qui a ensuite été recouverte de ciment.

La mousse a servi à donner sa forme au planchodrome. Ensuite, il a utilisé trois sacs de ciment pour rendre la surface suffisamment lisse et solide pour permettre aux planches miniatures de rouler.

À l’aide de vidéos diffusées sur YouTube et de son expérience aux parcs de planches à roulettes, il a construit de nombreux obstacles comme des banquettes, des rampes et une demi-lune.

De plus, Gavin Kulczycki a ajouté des décorations, notamment du gazon, des palettes de bois et des graffitis, pour donner l’allure d’un vrai parc de planches à roulettes.

Ouvrir en mode plein écran Après que le ciment ait durci, une couche de vernis a été ajoutée pour donner une dernière touche au planchodrome. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

Un passe-temps peu connu

Malgré son enthousiasme, Gavin Kulczycki souligne que la communauté pour ces planches est petite à Edmonton.

C’est un passe-temps que certaines personnes peuvent trouver bizarre , dit-il. Parfois, on me lance des regards, donc je garde ça pour moi , ajoute-t-il.

Il espère pouvoir rassembler quelques amis, l’été prochain, afin de construire un miniparc caché dans la forêt.