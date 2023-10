24 agents de la police de Hamilton sanctionnés en 2022

Un total de 24 agents du Service de police de Hamilton (SPH) ont subi des mesures disciplinaires émanant de plaintes internes ou du public, selon un rapport annuel présenté le 3 octobre au conseil du service policier.

Six de ces policiers ont été réprimandés en lien avec des plaintes du public relatives à des inconduites. Le rapport ne détaille pas de quoi ces agents ont été accusés et comment ils ont été sanctionnés.

Le surintendant Will Mason, qui a déposé le rapport au conseil de police, a indiqué que 160 plaintes du public ont été reçues en 2022, contre 173 l’année précédente. Le total de cette dernière constitue un record.

Enquêtes pour un peu plus d'un tiers des plaintes

Sur les 160 plaintes, 145 concernaient des allégations sur le comportement d’un agent soit parce qu’il ne faisait pas son travail (négligence du devoir), qu’il était désordonné ou discriminatoire (conduite déshonorante), utilisait une force excessive ou désobéissait à un ordre légal (insubordination).

Le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (BDIEP), un organisme de surveillance civil qui reçoit les plaintes du public, a décidé que 58 des 160 plaintes méritaient une enquête et a demandé à la direction des services professionnels du SPH d'examiner la question.

L'organisme a finalement découvert six cas d’inconduite et a sanctionné autant d’agents.

Le rapport indique également que neuf plaintes ont été retirées et que 14 ont été conclues par une résolution informelle .

Environ 40 % des plaintes ont été déposées contre des policiers ayant cinq années d'expérience ou moins et 70 % des policiers mis en cause étaient des agents non gradés.

Le rapport indique que cela est logique étant donné que ces agents ont plus d’interactions avec le public que les autres.

Des agents disciplinés à l'interne

Les citoyens ne sont pas les seuls à s’être plaints des policiers de Hamilton l’an dernier.

Le service de police a lui-même émis 31 mises en cause, selon le chef des plaintes internes.

Elles ont mené à 22 enquêtes qui ont elles-mêmes conduit à 18 agents sanctionnés.

De ces 18 policiers, huit ont fait l'objet de mesures disciplinaires sans audience, sept ont fait l'objet de réprimandes écrites, un a subi une audience en vertu de la Loi sur les services policiers et un a démissionné.

Le sort d'un agent n'a pas encore été décidé, indique le rapport. Il y a également eu sept plaintes pour harcèlement au travail. Trois d’entre elles ont été fondées, une enquête est en cours et une tierce partie enquête sur une autre plainte.

Avec les informations de Bobby Hristova de CBC News