Allain Roy, le directeur artistique et général du Théâtre Populaire d'Acadie (TPA), n’est pas peu fier de la programmation 2023-2024, qui sera lancée cette semaine à Caraquet.

Cette saison, le TPA propose au public cinq pièces tantôt bouleversantes, tantôt drôles, mais toujours inspirantes.

C'est des histoires vraies , a expliqué Allain Roy à l’émission Michel le samedi. Derrière ça, le fil conducteur, c'est le courage [...] la résilience, la bienveillance. C'est pour ça qu'on parle d'une expérience qui parle au cœur.

Anne-Marie Olivier et Maurice pour lancer la saison

La saison débute le 11 octobre avec Maurice, la production acclamée d'Anne-Marie Olivier.

Il s’agit de l’histoire de Maurice Dancause, un brillant jeune homme qui fait un accident vasculaire cérébral ( AVC ) à 33 ans et est plongé neuf jours dans un coma et en ressort aphasique.

L’autrice a été fascinée par ses rencontres avec Maurice Dancause, qui a mis des années à reconstruire sa vie. Ces entrevues ont inspiré la pièce.

La pièce «Maurice» d'Anne-Marie Olivier lancera la saison du Théâtre Populaire d'Acadie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Couture

Comme elle [Anne-Marie Olivier] joue Maurice, elle ne peut pas faire la personne qui fait l'entrevue. Elle demande à quelqu'un du public chaque soir de monter sur scène et de faire la pièce avec elle. C'est assez particulier , raconte Allain Roy.

Anne-Marie Olivier compare son travail à du jazz, ajoute-t-il, puisqu'elle connaît parfaitement le personnage qu'elle incarne, mais ne connaît pas les questions que le public lui pose d'un soir à l'autre.

Maurice sera suivi en novembre par Johnny, de la dramaturge Emma Haché, originaire de Lamèque dans la Péninsule acadienne.

Une pièce très touchante , finement écrite, dit Allain Roy.

Emma Haché Photo : Gracieuseté d'Emma Haché

En février, le TPA présentera Becca, une pièce bilingue écrite par Mélanie Léger.

C’est une coproduction avec Theatre New Brunswick, inspirée par Rebecca Schofield, une jeune fille de Riverview décédée en 2018 à l'âge de 18 ans, et qui avait beaucoup ému le public.

On a besoin de créer des ponts, et c'est que ce que Rebecca Schofield a fait , explique Allain Roy. Ce qu'on tente de faire, c'est faire en sorte qu'il pourrait y avoir dans la salle des gens anglophones unilingues, anglophones, francophones et qu'ils regardent le même spectacle.

Rebecca Schofield avec sa mère et sa grand-mère dans les studios de Radio-Canada Acadie à Moncton, le 20 février 2017. Elle est décédée le 17 février l'année suivante, à l'âge de 18 ans. Photo : Radio-Canada

La saison du TPA se poursuivra au printemps 2024 avec alterIndiens et Ciseaux.

Ciseaux est une comédie queer et cabaret documentaire festif, écrit et joué par Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau.

Elles le font avec une autodérision, avec beaucoup d’humour et parfois, quand ça rentre dans l’émotion, elles nous revirent complètement comme une crêpe. Elles sont très, très habiles. Il faut voir ça , déclare Allain Roy.

La pièce «Ciseaux» est écrite et jouée par Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau. Photo : Espace Libre

Spectacle rempli d'humour et de malaises, alterIndiens est une satire de Drew Hayden Taylor. Elle réunit pour un repas des personnes complètement dépareillées.

Des gens qui se rencontrent qui n'ont pas nécessairement les connaissances de l'autre, avec toutes les gaucheries que ça peut avoir , explique le directeur artistique du TPA . Ça donne quelque chose de satirique, de très drôle, parfois cinglant .

La saison 2023-2024 du Théâtre Populaire d'Acadie débutera donc avec Maurice, pièce présentée le 10 octobre à Caraquet, le 11 octobre à Tracadie, le 12 octobre à Bathurst, le 14 octobre à Fredericton, les 17 et 18 octobre à Moncton, le 20 octobre à Edmundston et le 21 octobre à Dalhousie.

Avec les informations de l'émission Michel le samedi