Le Syndicat des Métallos et le chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam ont deux visions opposées de l'engagement d'ArcelorMittal de créer une entreprise innue pour exploiter sa mine de Mont-Wright d’ici 2024.

Cet engagement a été annoncé le 20 septembre, lors du 4e Cercle économique régional des Premières Nations et du Québec, sur la Côte-Nord.

On a donné l’engagement de dédier une force à Mont-Wright pour que cette entreprise puisse prendre le temps de faire l’apprentissage de se développer […], puis sera en mesure, après deux ans, de bien se positionner et soumissionner dans d’autres minières , précise le président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada, Mapi Mobwano.

Ouvrir en mode plein écran Mapi Mobwano veut épauler la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam à créer une compagnie innue pour exploiter sa mine de Mont-Wright d’ici 2024. (Photo d'archives) Photo : JULIEN CHOQUETTE PHOTOPRINTJC.CO

Deux réactions opposées

Or, le Syndicat des Métallos a réagi en déplorant que la partie syndicale n'ait pas été consultée avant la création de la nouvelle entité sous-traitante.

Il est désolant de voir ArcelorMittal instrumentaliser la communauté innue en cherchant à exploiter à moindre coût le gisement, plutôt que de viser à embaucher ses membres pour de vrais bons emplois.

Pourtant, ArcelorMittal a rencontré les sections locales du syndicat quelques jours avant de faire son annonce devant le Cercle économique régional des Premières Nations et du Québec.

Le représentant syndical des Métallos, Dany Maltais, défend que les membres de la communauté innue doivent plutôt être engagés dans les rangs des effectifs réguliers.

Ouvrir en mode plein écran Dany Maltais se dit en faveur d’une « vraie inclusion », et non, selon lui, d’un système à deux vitesses pour contourner la convention collective. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Afin d’offrir de vraies opportunités aux membres de la communauté innue, ArcelorMittal devrait commencer par embaucher un nombre significatif d’Innus en leur offrant de bons emplois et les conditions de travail qui viennent avec. Nous serons les premiers à les accueillir à bras ouverts , appuie Dany Maltais dans un communiqué.

Mais l'avis du chef de Uashat mak Mani-utenam, Mike McKenzie, diffère de celui du syndicat.

ITUM et ses membres ont la capacité de juger par eux-mêmes et avec expériences ce que sont "de vraies opportunités d’emplois", nous n’avons pas besoin du syndicat pour nous le définir.

Au contraire, il salue l’initiative d’ArcelorMittal qu’il qualifie de novatrice .

Ouvrir en mode plein écran Mike McKenzie considère que les Innus ont longtemps été exclus des décisions concernant l'exploitation du territoire, sans tirer profit des retombées économiques. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

ArcelorMittal démontre une réelle volonté de voir la communauté comme un partenaire où un partage de connaissances réciproques pourra être fait et où l’autodétermination dans le développement économique des Innus est mis de l’avant, approuve-t-il.

Le chef McKenzie pense que ce modèle favorisera l’emploi des membres de la communauté préférant travailler pour un employeur innu.