Un incendie détruit un bâtiment industriel à La Sarre

Un incendie majeur a complètement détruit un bâtiment appartenant à une entreprise située sur la route 111 est à La Sarre.

Vers 4 h 30 samedi, un patrouilleur de Sûreté du Québec a prévenu les pompiers de La Sarre de la présence de fumée dans l'immeuble en question.

Une vingtaine de pompiers sont intervenus sur place et personne n'a été blessé.

Selon le directeur des incendies et de la sécurité civile, Luc Goudreau, la bâtisse est une perte totale.