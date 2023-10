Une artiste revisite le jeu de société Catan pour réfléchir au colonialisme

Une artiste multidisciplinaire a réimaginé les règles du célèbre jeu de société Les colons de Catane afin de pousser les joueurs à réfléchir au colonialisme. D'après Golboo Amani, Unsettling Setters: Intervention encourage le dialogue et la collaboration, plutôt que l'esprit de conquête.

À travers les règles revisitées du jeu plus communément appelé Catan, l'artiste veut mettre l'accent sur l'influence du colonialisme dans divers aspects de la vie quotidienne, y compris les loisirs.

C'est un jeu ou une œuvre qui vise à répondre [au jeu Catan], qui est à la fois divertissant et problématique. J'ai décidé de créer une extension à ce jeu pour compléter les extensions existantes, mais aussi pour déloger sa ligne directrice , explique Golboo Amani.

L'artiste multidisciplinaire Golboo Amani, créatrice de Unsettling Setters: Intervention. Photo : Radio-Canada

L'artiste qualifie le fil conducteur du jeu original de version simplifiée du colonialisme . Elle ajoute donc des règles pour donner plus de liberté aux joueurs afin qu'ils explorent d'autres options.

Les joueurs sont aussi invités à créer leurs propres règles et leurs propres possibilités dans l'univers du jeu , précise Golboo Amani.

En plus de présenter son œuvre à la Art Gallery of Regina au sein de l'exposition View from the Edge of the World, l'artiste multidisciplinaire invite les gens de Saskatoon à venir réfléchir en jouant à travers sa version de Catan.

La session de jeu est prévue samedi de 13 h à 16 h à la galerie PAVED à Saskatoon.

Des personnes jouent à la version de Catan créée par Golboo Amani. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Des artistes locaux, formés par Golboo Amani en partenariat avec Common Weal Community Arts, collaboreront à cette initiative.

Ensemble, ils animent trois tables, transformant l'expérience traditionnelle du jeu en une session qui valorise davantage le dialogue, la négociation et la collaboration, plutôt que l'esprit de conquête.

Avec les informations de Raphaële Frigon