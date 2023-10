La famille de grizzlis déplacée loin de Nelson est revenue près de la communauté

Dans le sud-est de la Colombie-Britannique, la Ville de Nelson avertit la population du retour d’une famille de grizzli qui avait été relocalisée par les agents de la conservation plus tôt cette semaine, pour éviter qu'elle s'habitue aux humains.

La Ville demande aux résidents de placer leurs déchets en lieux sûrs et de minimiser la présence d’attractifs sur leur terrain, comme des fruits, des mangeoires à oiseaux et des barbecues non nettoyés.

Sur sa page Facebook, la Ville explique que la maman ourse et ses deux oursons ont été de nouveau aperçus autour de la communauté d’environ 11 000 personnes du secteur de West Kootenay.

Elle demande à quiconque les aperçoit de contacter les agents de la conservation par téléphone au 1-877-952-7277 ou sur site Internet (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Présence très inhabituelle

Lundi, la coordinatrice régionale de l'organisme de conservation WildSafeBC, Lisa Thomson, a affirmé que la présence de grizzlis était très inhabituelle dans le secteur, car ils préfèrent les montagnes. L'abondance d'arbres fruitiers a pu les attirer, selon elle.

En s’aventurant autour des communautés, les ours risquent toutefois de s’habituer aux humains et à la nourriture disponible dans les secteurs urbains, a-t-elle ajouté.

Une femelle grizzli sous sédation, avant qu'elle et ses deux oursons soient déplacés vers une zone sauvage plus adaptée. Photo : Fournie par Lisa Thomson

C’est pourquoi la famille de grizzlis a été déplacée dans une zone plus sauvage, où d’autres sources de nourritures et des abris naturels étaient disponibles. Un émetteur radio a d’ailleurs été installé sur la femelle et ses oursons mâles.

En début de semaine, le résident de Nelson Tobias Gray a indiqué que la famille d’ours était dans le secteur depuis environ deux semaines avant la tentative de relocalisation. Ils étaient un peu trop proches pour que l’on soit à l’aise , a-t-il partagé.

Plus de rencontres signalées cette année

Les agents de la conservation provinciaux ont recensé, en août de cette année, un nombre particulièrement élevé de rencontres entre des ours et des humains. Ces appels concernent plutôt des ours noirs que des grizzlis.

En août 2023, ils ont reçu 5963 appels à propos d’ours noirs. En moyenne, sur les dix dernières années, ils en ont reçu 3053, ce mois-là.

De même, 151 ours noirs ont été tués par les agents en août, cette année. Le précédent record, en août 2011, était de 91 interventions.

La semaine dernière, une attaque d’ours dans le parc national Banff, en Alberta, a causé la mort de deux randonneurs, qui étaient pourtant expérimentés dans l’arrière-pays, d’après leur famille. Leur chien a également péri.

Avec des informations de La Presse canadienne