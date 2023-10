Des musiciens torontois découragés de l’essoufflement de la scène musicale locale

Des groupes et des artistes musicaux de Toronto craignent pour la survie de la scène musicale locale alors que l’accès aux salles de concerts diminue, ainsi que l’engagement des adeptes.

Tout a vraiment été réduit : les salles de concert, la participation et surtout, l'aspect communautaire de la scène , se désole le chanteur Johnny Darko.

Les grosses entreprises comme Live Nation Entertainment achètent de plus en plus de salles de concert à Toronto et en Ontario, par exemple l’Opera House et The Kee to Bala. D’autres ont fermé leurs portes suite à la pandémie, comme la salle The Reverb.

Cette situation a un impact direct sur l’aspect communautaire de la scène musicale locale parce que les groupes entrent en concurrence entre eux pour réussir à donner des concerts en ville, selon M. Darko.

Avant, les groupes internationaux voulaient jouer avec les plus petits groupes pour attirer l’auditoire local de la ville et les petits groupes voulaient jouer avec les groupes internationaux pour agrandir leur base d’adeptes. Un service en valait un autre , explique-t-il.

Non seulement y a-t-il moins de salles de concert, mais le coût d'y jouer a aussi augmenté. Par exemple, M. Darko affirme avoir déjà dû débourser environ 500 dollars pour donner un concert au Rockpile. D’autres salles comme le Kill Room prennent 30 % des ventes de billets, ou exigent que les groupes vendent un certain nombre de billets pour avoir accès à la salle.

De plus grosses salles de concert qui offraient l’occasion aux petits groupes de faire des spectacles ne leur répondent plus. M. Darko estime que les propriétaires ne les considèrent plus lucratifs.

Les gens ne fréquentent plus les concerts métal à la même fréquence qu’auparavant. Le sens communautaire s’éteint. C'est vraiment choquant.

Maintenant, les groupes doivent assumer seuls la tâche de promouvoir leurs spectacles, ce qui ne livre pas toujours des résultats satisfaisants pour les propriétaires des salles de concert.

Ils ne savent pas ce qu’ils font et ne vendent que trois ou quatre billets parfois. C’est décevant, car le groupe prépare un beau spectacle, et personne n’en profite , explique-t-il.

Certains artistes ont même commencé à chercher à jouer des spectacles ailleurs dans la région.

Johnny Darko souligne le Casbah à Hamilton ou le Dundas and Sons à London.

Ce genre de scène n’impose pas de frais de réservation. Ils dépendent seulement sur des ventes de boissons et de nourriture. Ils apprécient quand les concerts attirent de nouvelles personnes au bar , explique-t-il.

Avant, son rêve était de jouer des spectacles avec des groupes plus célèbres. Mais les conditions courantes ne semblent pas prometteuses. Ils pensent trop au profit et pas assez à la communauté , affirme-t-il.

Être créatif pour survivre

Le musicien Chris Lee dit avoir tout recommencé lorsqu'il a réalisé que les promoteurs avec qui il travaillait avaient changé de métier après la pandémie. Il ajoute que les salles de concert dans lesquelles il jouait ont cessé d'embaucher ses groupes.

Maintenant, il offre des concerts dans des cinémas indépendants comme CineCycle, ou même dans ses salles de répétition, et l’engagement des adeptes ne fait qu’augmenter.

Les systèmes ont beaucoup changé après la pandémie. Mais ça commence à s’améliorer parce qu’on devient plus stratégique , dit-il.

L’évolution est essentielle en raison de la concurrence entre les petits et grands groupes, selon lui. Les gens sont prêts à payer des centaines de dollars pour un gros groupe, mais osent moins payer 20 $ pour des groupes émergeants. C’est décevant , se désole-t-il.

Les propriétaires doivent joindre les deux bouts

Sarah Nguyen est la propriétaire de See-Scape, une salle de spectacle qui met en valeur les concerts de punk, de métal et de rock alternatif. Ces jours-ci, elle ne réserve que deux spectacles par mois pour maximiser son profit.

Si c’est la première fois qu’on travaille avec un groupe ou un promoteur, je vais leur donner la chance d’attirer un grand public , affirme Mme Nguyen.

Mais le public n’est pas toujours partant pour ce genre de spectacle. Je remarque un déclin en vente depuis la pandémie. Pour chaque spectacle, c’est vraiment un succès ou un échec , dit-elle.

Les spectacles ayant un succès attirent une soixantaine d’adeptes tandis que d’autres n'attirent qu’une dizaine. En revanche, elle a déjà été obligée de refuser certains groupes.

Je dois encore payer mon loyer. Je dois refuser.

L'inflation et la pandémie seraient à l'origine du manque d’engagement de la part des adeptes, suggère Sarah Nguyen.

La vie coûte cher à Toronto et plusieurs adeptes qui fréquentaient notre salle ont déménagé , confie-t-elle, en ajoutant que même des groupes ont déménagé.

Pour les petits groupes qui peinent à jouer en ville, elle les encourage à mettre autant d’effort en promotion qu’en répétition pour garantir la vente de billets.

Christopher Blanchard, le propriétaire du Tail of the Junction, abonde dans le même sens. Après la pandémie, les ventes de billets pour ses spectacles avaient diminué de 60 % comparé à celles de 2019. Depuis ce temps, celles-ci ont augmenté de 20 %.

Une des causes, selon lui, serait le manque de professionnalisme, mais aussi de talent, des musiciens.

Je continue d’engager le même montant de groupes, mais la qualité de la musique a beaucoup diminué. Les groupes sont aussi moins dévoués et réussissent moins à attirer un public.

Il affirme faire de la recherche souvent sur l’internet et les médias sociaux pour trouver de nouveaux groupes à réserver. Il encourage les groupes à faire autant de recherche pour assurer le succès de leurs spectacles.

Ils doivent écouter la musique des autres groupes et faire venir des musiciens de plusieurs régions pour attirer le public , dit-il.

Mais le plus important, c’est de ne pas se laisser décourager si certains spectacles réussissent moins que d’autres.

C’est facile d’abandonner quand personne n'achète des billets pour un spectacle. Mais il faut se convaincre que les prochains spectacles auront un plus grand succès. Il ne faut jamais abandonner la scène musicale locale , déclare M. Blanchard.

Un secteur sous pression

Johnny Dovercourt est le directeur général de la série de concerts torontoise Wavelength Music et le coauteur de l’étude Reimagining Music Venues (Nouvelle fenêtre).

Selon l’étude, le modèle économique de l’industrie de musique locale ne fonctionne plus, ni pour les artistes, ni pour les propriétaires et surtout pas pour les adeptes.

Ça a toujours été un problème, mais nous vivons actuellement une crise économique pour tous les participants du secteur. Tous les prix augmentent parce que les propriétaires essaient vraiment de récupérer tous les coûts possibles.

Il s’attend à ce que le soutien gouvernemental pour le secteur soit réduit dans les prochaines années, ce qui risque d’empirer la situation.

L’avenir s’annonce plutôt négatif. Mais il faut être créatif , a-t-il affirmé, en ajoutant que son étude propose des scènes mobiles en dehors du centre-ville.

Erin Benjamin est la présidente-directrice-générale du Canadian Live Music Association, qui représente les salles de concert canadiennes.

Elle dit que même après la pandémie, le coût de l’activité commerciale dans la scène musicale locale est très élevé.

Une salle de concert, par exemple, a vu une augmentation d’environ 3 % à 12 % des coûts d’assurance depuis la pandémie.

Pourtant, la vente de billets pour de gros spectacles et festivals continue d’augmenter.

Les gens s’intéressent moins à la découverte d’artistes émergeants , dit-elle.

Comme solution, l’association est en consultation avec les trois ordres gouvernementaux pour souligner l’importance des petites à moyennes salles de concert afin de créer des programmes qui les soutiennent.

Sans le soutien, les artistes perdraient des salles propices à leur développement artistique et d’un point de vue culturel, ils ne pourront plus nous raconter leurs histoires qui reflètent l’expérience d’être Canadien.

Du soutien de la Ville

De son côté, la Ville de Toronto dit comprendre les enjeux auxquels l’industrie de la musique torontoise fait face, d'où le développement de l'initiative Toronto’s Music Strategy (2022-2026).

Depuis 2020, une soixantaine de salles de concert bénéficient ainsi d'une réduction allant jusqu'à 50 % de leur facture annuelle d'impôt foncier grâce à la désignation Creative Co-Location Facilities Property Tax Subclass.

Pour soutenir les artistes, la Ville a aussi lancé des programmes comme YYZ Live, Music on the Fly, the Amplified Music on Patios program, City Hall Live, et Music 311, entre autres. En 2023, plus de 250 groupes torontois y ont participé.