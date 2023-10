Val Belzil : une humoriste de Québec à découvrir

Les présences sur scène de l'humoriste Val Belzil sont de plus en plus nombreuses. Celle qui s'est fait connaître à l'émission Le prochain stand-up en 2020 a parcouru du chemin depuis. Fiscaliste de formation, elle présente son premier spectacle en rodage.

Rencontre avec l'humoriste.

On te découvre beaucoup ces temps-ci en première partie de Lise Dion, Alex Roy ou Daniel Lemire. J'ai l'impression que tu vis plein de belles expériences en ce moment...

Val Belzil : Oh oui, je suis vraiment chanceuse de vivre tout ça. Imagine... J'aurais jamais pensé, quand j'ai décidé de commencer à faire mon premier spectacle improvisé, j'aurais jamais pensé qu'un jour je vivrais ces expériences-là.

Il y a quelque chose de très étonnant dans ta carrière. Tu as décidé de te lancer en humour à l'âge de 43 ans. C'est quand même pas banal de se dire qu'on fait partie de la relève à 48 ans.

Val Belzil : Oui, j'ai l'âge d'être une has been puis je peux être une découverte, c'est magnifique. Moi, j'étais monoparentale. J'ai attendu que les enfants grandissent puis quand ils sont partis au cégep, j'avais du temps pour moi, j'avais envie de faire quelque chose pour moi. J'avais toujours voulu faire de l'humour, je suis une maniaque de l'humour et du stand-up, donc j'ai décidé de m'essayer avec les jeunes ici, à Québec, qui commençaient à faire des petites soirées d'humour. J'ai fait des cours du soir, j'ai commencé à écrire des textes. Je ne savais pas non plus qu'on pouvait commencer à faire de l'humour sans être à Montréal. J'avais l'impression qu'il fallait que je laisse tout tomber, que je parte de zéro, alors quand je me suis rendu compte qu'il y en a de l'humour à Québec, dans les autres régions que Montréal, je me suis dit : Oh, ça se peut alors. C'était comme un peu mon rêve.

Tu as participé à l'émission Le prochain stand-up. C'est là où ça a décollé pour toi?

Val Belzil : Oui. J'arrivais de nulle part et quand on m'a approchée pour faire l'émission, j'ai vu les noms des gens qui allaient être dans la compétition. Je me suis dit : C'est sûr qu'ils me prennent pour être gentils. Je vais faire une émission puis après, bon, je vais l'avoir vécu, je vais avoir fait un tournage dans ma vie. Finalement, je me suis rendue jusqu'à la finale. Après, c'était parti, il fallait que j'écrive encore plus, que je continue à travailler. Depuis ce temps-là, je vis des belles choses.

Qu'est-ce qui t'inspire dans la création de tes textes?

Val Belzil : Beaucoup de choses m'inspirent. Là, ces temps-ci, je suis beaucoup inspirée par les différences entre les générations parce que je suis toujours avec des jeunes de l'âge de mon fils. En même temps, je partage une autre partie de mon temps avec des humoristes qui sont plus âgés que moi, avec un public qui va être un peu plus âgé aussi. Je vois tout ça aller et je trouve qu'on se ressemble plus qu'on pense entre les générations. Le quotidien est très drôle aussi. Il m'arrive trop de choses drôles, j'ai pas le choix de les écrire.

Tu travailles aussi dans un bureau de comptables, tout en faisant de l'humour. Est-ce que tu arrives à bien jongler avec ces deux aspects de ta vie?

Val Belzil : Oui, j'ai encore mon travail de jour. À 48 ans, une assurance collective, on s'attache à ça! [rires] La stabilité est peut-être plus importante à mon âge que si j'avais 22 ans. Je garde ma job puis j'aime ma job. C'est inspirant d'avoir un travail qui est autre chose que l'humour et d'avoir quelque chose d'autre à penser. Ça me fait vivre des choses et je peux les raconter.

Si un jour, tu sens que ta carrière en humour prend de plus en plus de place, est-ce que tu laisserais ton travail?

Val Belzil : Probablement qu'un jour j'aurai pas le choix. Là, pour l'instant, je suis encore capable de faire les deux. J'ai la chance aussi d'avoir beaucoup d'énergie, d'avoir une santé qui est bonne, donc je suis capable parfois de dormir un peu moins et avoir mes deux jobs.

L'expérience de scène est plutôt nouvelle pour toi. Comment tu vis ça?

Val Belzil : Ça dépend. Il y a des situations qui sont plus stressantes que d'autres, mais en général les gens ne viennent pas nous voir pour nous détester. [rires] Donc moi, je les vois comme des amis. Ça m'aide à être relax et à passer un beau moment.

Qu'est-ce qui s'en vient pour toi?

Val Belzil : Je fais mon propre spectacle. Je suis vraiment contente de le présenter à Québec pour la deuxième fois. Je suis en rodage, donc c'est encore en construction. J'ajoute des choses, j'en enlève, c'est un beau processus. On a la chance de travailler nos spectacles jusqu'à temps qu'on en soit totalement satisfaits. J'ai des dates aussi dans d'autres villes.

Comment tu vois l'avenir pour toi dans les prochains mois, les prochaines années?

Val Belzil : Ce que j'aimerais, c'est durer longtemps. Faire ça le plus longtemps possible. Moi, je me vois à 80 ans, si la vie me permet d'être en santé, aller jouer encore dans des soirées d'humour, faire mon petit numéro, mon petit spectacle et rentrer me coucher pas trop tard. [rires] Je suis chez moi sur une scène, c'est comme si j'étais en pantoufles et en pyjama. Je suis bien, puis on dirait que je voudrais pas que ça se termine.