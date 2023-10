Le Cercle de Fermières de Latulipe-et-Gaboury cesse ses activités

Au Témiscamingue, la municipalité de Latulipe-et-Gaboury vient de perdre son Cercle de Fermières.

Il y a un an, les bénévoles ont lancé la réflexion sur l'avenir de leur organisme qui existe depuis 1929.

Le cercle avait du mal à recruter de nouveaux membres et seulement quelques bénévoles assistaient aux rencontres.

La dernière présidente Guylaine Roy dit que la fermeture a été annoncée le mois dernier.

Publicité

Ça fait un an qu'on parlait de fermer le cercle, mais on se disait qu'on [pouvait] continuer. Mais [il faut dire que] les femmes avaient moins d'intérêt. On était 9 femmes fermières, alors c'était dur de garder le cercle ouvert parce qu'il n'y avait pas vraiment [d'intérêt]. On avait une réunion tous les 2 mois, mais on n'avait pas de projets, alors on a décidé de fermer le cercle , raconte Guylaine Roy.

Elle évoque des changements des habitudes d'achat qui font que le métier de tissage est moins intéressant pour les plus jeunes. Il faut dire aussi que tout est rendu dispendieux. Acheter des bas de laine coûte pas mal moins cher que de le tricoter , ajoute-t-elle.

C'est la municipalité qui reprend le local de l'organisme pour l'utiliser comme salle d'entraînement.

Le maire Vincent Gingras se dit triste d'apprendre la nouvelle même s'il comprend la réalité du cercle.

C'est aussi compréhensible de la population. Notre population est vieillissante, ce n'est pas toujours évident de continuer d'avoir des opérations puis d'avoir une implication aussi des gens , mentionne le maire.

Pour les jeunes, c'est peut-être plus dans leur valeur, c'est plus dans leur intérêt. Alors il faut y aller avec l'air du temps. Puis c'est malheureux pour ce cercle-là qui est légendaire , ajoute le maire qui rappelle que sa grand-mère était membre de ce cercle.

Guylaine Roy garde toutefois espoir de voir l'organisme de nouveau actif puisque c'est la deuxième fois qu'il ferme ses portes depuis sa création.