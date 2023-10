Après la tempête post-tropicale Lee, voilà Philippe qui s’en vient sur les Maritimes pour la fin de semaine de l'Action de grâce. Si les dernières prévisions se confirment, de la pluie et des vents devraient toucher la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard dans la nuit de samedi et dimanche dans la matinée.

Selon les prévisions publiées samedi matin, Philippe semble se décaler légèrement et prendre une trajectoire plus à l’ouest, vers le Maine. Si cette trajectoire se confirmait et se renforçait vers l'ouest, les Maritimes seraient moins touchées par la tempête.

Au Nouveau-Brunswick, un avertissement de pluie est en vigueur pour toute la moitié ouest de la province. En Nouvelle-Écosse, c’est tout le sud-ouest qui est concerné jusqu’à Halifax.

Ouvrir en mode plein écran Selon les dernières prévisions, la tempête post-tropicale Philippe se dirige légèrement plus à l'ouest, vers le Maine. Si elle continuait à se diriger à l'ouest, les Maritimes seraient moins touchées par la pluie et le vent. Photo : Environnement Canada

Dans ces deux zones, 40 à 60 mm de pluie sont attendus, mais des quantités plus importantes pourraient tomber par endroits à compter de samedi soir jusqu’à dimanche matin.

30 à 40 mm pourraient tomber dans les comtés d’Annapolis et Kings, ainsi qu’à Halifax. Le comté de Hants, fortement touché par les inondations meurtrières du mois de juillet, devrait recevoir 20 à 30 mm.

Des vents en dessous des 100 km/h attendus

Les vents ne devraient pas être aussi forts que ceux produits par l'ouragan Lee; les répercussions pourraient donc se limiter surtout à des branches d'arbres cassées et à quelques pannes d'électricité ou de services publics , a indiqué Environnement et Changement climatique Canada dans une mise à jour publiée samedi matin.

Au Nouveau-Brunswick, c’est toute la côte est qui est concernée par un bulletin météorologique lié au vent. Dans la région, tout comme à l’Île-du-Prince-Édouard, les rafales pourraient atteindre les 80 km/h dans les endroits à découvert et cela tout au long de la journée de dimanche.

En Nouvelle-Écosse, les vents les plus forts devraient toucher le sud-ouest dans la soirée de samedi, y compris Yarmouth et Shelburne. Des rafales de 70 à 90 km/h sont attendues. La vallée d’Annapolis et la région d’Halifax devraient être touchés au cours de la nuit. Les vents faibliront dimanche.