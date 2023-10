Un groupe formé principalement par des professionnels de la santé réclame au gouvernement de la Nouvelle-Écosse d’agir et de rendre la pilule contraceptive gratuite pour les personnes qui souhaitent la prendre.

J’ai vu de nombreuses filles et hommes transgenres entrer dans la pharmacie pour demander la pilule du lendemain, la pilule abortive ou des informations sur les avortements et le prix de la pilule contraceptive. C’est vraiment triste que nous ayons de telles barrières financières à la contraception en Nouvelle-Écosse , estime Kari Ellen Graham, pharmacienne clinicienne qui a formé la coalition Access Now Nova Scotia.

Kari Ellen Graham est pharmacienne à Halifax. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Sans assurance maladie privée, Kari Ellen Graham explique que le coût de la contraception peut varier entre 300 $ et 500 $ par année, en fonction de la méthode choisie. Selon elle, les prix sont tout simplement inaccessibles pour de nombreux Néo-Écossais.

Depuis le 1er avril, la Colombie-Britannique a lancé son programme de contraception gratuite. Le gouvernement a mis sur la table 119 millions de dollars sur trois ans.

Le programme prend entièrement en charge la contraception orale, les injections contraceptives, les stérilets hormonaux ou au cuivre et les implants contraceptifs. La pilule du lendemain est également couverte par le programme.

Les stérilets, qu'ils soient en cuivre ou hormonaux, font partie des méthodes contraceptives remboursées en Colombie-Britannique depuis le mois d'avril. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / flocu

Kari Ellen Graham a pu discuter avec des confrères de Colombie-Britannique qui lui ont fait un bilan élogieux du programme depuis sa mise en œuvre.

Un investissement financier rentable, selon la coalition

L’établissement d’une politique similaire en Nouvelle-Écosse est en partie retardé en raison des coûts, d’après elle. Elle assure cependant que rendre la contraception gratuite serait en réalité une pratique gagnante pour la province.

Pour chaque dollar investi [dans le programme], on espère économiser 11 dollars sur l’ensemble des dépenses de santé. C’est bénéfique de prendre en charge les dépenses liées à la contraception parce que ça permet d’éviter les dépenses liées aux grossesses non désirées, les avortements, l’impact économique sur la santé mentale des patients, etc. , poursuit Kari Ellen Graham.

Un raisonnement qui est soutenu par de nombreuses données, assure-t-elle.

La pharmacienne encourage toute personne qui souhaite que la contraception soit gratuite dans la province à écrire à son député.

La députée néo-démocrate Claudia Chender a déposé un projet de loi pour rendre la pilule contraceptive gratuite. Il est resté lettre morte. Photo : CBC / Craig Paisley

En 2022, Claudia Chender, cheffe du NPD en Nouvelle-Écosse, qui est également membre de la coalition, a présenté un projet de loi s’inspirant de celui de la Colombie-Britannique. Il n’a pas été suivi d’effet.

Dans une déclaration envoyée vendredi, la ministre provinciale de la Santé, Michelle Thompson écrit que les ordonnances de contraception sont prises en charge par le programme Pharmacare.

Michelle Thompson est la ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Des franchises et des quotes-parts sont exigées en fonction du programme et de la couverture d'assurance , précise la ministre dans son courriel.

Kari Ellen Graham estime que les franchises et les formulaires à remplir en ligne peuvent être des obstacles à l’obtention de la contraception.