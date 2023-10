Un jeune automobiliste périt dans un grave accident en Beauce

Un jeune homme est décédé dans un violent accident de la route qui est survenu samedi matin à Saint-Isidore, en Beauce. La cause de l'accident est pour le moment inconnue.

Pour une raison inexpliquée, le conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule et fait une violente embardée sur la route du Président-Kennedy, vers 3h30. Son véhicule s'est retrouvé dans un fossé.

Ouvrir en mode plein écran L'accident s'est produit tôt samedi matin sur la route du Président-Kennedy près de Saint-Isidore en Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Steve Jolicoeur

Le décès du jeune homme, dont l'âge exact n'a pas été dévoilé par les autorités, a été constaté sur place.

Ouvrir en mode plein écran La route a été fermée dans les deux directions au nord de l'intersection entre la route Coulombe et la route du Président-Kennedy. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La victime serait un jeune homme de la région selon Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

La route a été fermée dans les deux directions au nord de l'intersection entre la route Coulombe et la route du Président-Kennedy afin que la SQ procèdent à une enquête sur les circonstances et cause de l'accident.

Avec les informations de Magalie Masson