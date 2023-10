Geneviève Tremblay, pour toujours « dévouée pour la réussite de tous ses élèves »

Un an après le décès de sa créatrice, l'enseignante Geneviève Tremblay, le fonds École Saint-Lazare a accumulé plus de 14 000 $ pour les élèves de l'établissement. Situé à plus de 300 kilomètres à l’ouest de Winnipeg près de la frontière de la Saskatchewan, l’établissement scolaire compte 63 élèves de la prématernelle à la douzième année.

Le montant final de 14 238 $ a été annoncé vendredi lors d’une cérémonie haute en émotions, un an presque jour pour jour après le décès de Geneviève Tremblay, qui a travaillé près de 50 ans à l’école de son village natal à titre d’enseignante et d’orthopédagogue.

La fiche descriptive du fonds École Saint-Lazare (Nouvelle fenêtre) décrit son instigatrice comme « dévouée pour la réussite de tous ses élèves ».

La fille de celle que ses élèves appelaient madame Geneviève, Carmen Tremblay-Fleury, a fait le voyage vers Saint-Lazare depuis Calgary avec plusieurs membres de sa famille pour assister à la cérémonie vendredi.

Devant sa maison d'enfance, Carmen Tremblay-Fleury se dit émue et fière de sa mère, Geneviève Tremblay.

L’école, c’était son cœur, elle était toujours là. C’est la seule chose à laquelle elle pensait. "Comment est-ce que je peux mieux aider cet enfant-ci, cet enfant-là?" Elle ne voulait jamais laisser personne derrière et voulait toujours s’assurer que tout le monde avait l’aide nécessaire , raconte-t-elle.

Ce souci pour la réussite et le bien-être de ses élèves a suivi Geneviève Tremblay jusque dans ses derniers jours. Au moment de son décès en octobre dernier, elle avait demandé qu’en lieu de fleurs, des dons soient faits en sa mémoire au fonds École Saint-Lazare.

Toutefois, le fonds n'existait pas encore et créer un fonds nécessite un montant minimum de 10 000 $ explique le directeur de l’école, Richard Fiola. Dans l'espoir d'atteindre ce montant, une campagne de financement a ainsi été lancée, le Marchethon Geneviève-Tremblay.

On avait 300 $ dans le compte. J’ai dit : "On fonce, on fait le Marchethon et on verra où ça nous mène!"

« Il faut parler de l’impact d’un enseignant »

Selon la directrice générale de Francofonds, Nathalie Kleinschmit, les dons pour le fonds École Saint-Lazare viennent d’un bout à l’autre du pays.

Un enseignant, on le voit pour une année dans la vie de notre enfant, mais, au fil des années, un enseignant touche des centaines d’enfants et ces enfants s’en souviennent quand ils deviennent grands. Ces fonds sont donc venus d’anciens élèves qui ont déménagé, qui sont devenus grands, mais qui n’ont pas oublié madame Geneviève et qui ont voulu redonner à l’École Saint-Lazare et ça, c’est beau , déclare madame Kleinschmit.

« Il faut parler de l'impact d'un enseignant. Il ne faut pas perdre de vue que ce fonds a été initié par madame Geneviève Tremblay, pour qui le marchethon est nommé», souligne Nathalie Kleinschmit.

Bien qu'un fonds soit une manière de regarder vers l’avenir comme communauté, pour cette dernière, le moment de sa création revêt aussi beaucoup d'importance.

Pour la communauté c’est un moment de rassemblement, c’est un moment de se souvenir de madame Geneviève et c’est un moment pour parler de qui ils sont, ce que représente l’école et ce qu’ils veulent faire ensemble , explique Nathalie Kleinschmit.

Après l’annonce du montant récolté dans le cadre du marchethon, les élèves de l’école et plusieurs membres de la communauté ont marché vers l’ancienne maison de madame Geneviève pour y déposer des fleurs.

La première édition du Marchethon Geneviève-Tremblay a permis d'amasser plus de 14 000$ pour le fonds École Saint-Lazare.

C’était vraiment beau à voir, l’amour de toute la communauté pour ma mère. Ça me réchauffe le cœur , déclare pour sa part Carmen Tremblay-Fleury, devant la maison où elle a grandi.

Le premier projet auquel servira le fonds de l’École Saint-Lazare est l’installation du banc Didou , le surnom affectueux de madame Geneviève.

Le banc sera placé à proximité de la cour de récréation, qui souvent, hors des heures de classe, fait office de terrain de jeu pour les familles de la municipalité d'un peu plus de 200 personnes.