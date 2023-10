La fameuse conspirationniste canadienne, « la reine du Canada », connue notamment par ses liens avec la mouvance QAnon, menace les résidents de Richmound, un petit village situé à 83 kilomètres au nord-ouest de Maple Creek en Saskatchewan, de les exécuter publiquement.

Romana Didulo, qui prétend être la reine du Canada , a rassemblé des milliers de partisans en diffusant des théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux, ce qu'elle appelle des décrets.

Elle, ainsi que certains de ses partisans, qui se désignent eux-mêmes comme le Royaume du Canada , parcourent le pays depuis un certain temps. Le 13 septembre dernier, ils ont été expulsés de Kamsack, une ville située à environ 350 km à l'est de Saskatoon.

Ouvrir en mode plein écran Romana Didulo, s'est attribué de nombreux titres, dont celui de reine du Canada et de leader nationale autochtone. (Photo d'archives) Photo : (Gracieuseté : Bitchute)

À la suite de leur expulsion, Romana Didulo et ses partisans se sont établis dans une ancienne école de Richmound. D'après le maire de la localité, Brad Miller, les résidents du village sont préoccupés concernant leur sécurité.

La situation s'est aggravée , explique M. Miller. Les gens en ont de plus en plus assez, ils sont de plus en plus inquiets pour leur santé mentale et de plus en plus effrayés.

Ouvrir en mode plein écran Selon le maire de Richmound, Brad Miller, les résidents du village sont préoccupés concernant leur sécurité. Photo : Radio-Canada

Le 24 septembre, les villageois ont organisé une manifestation en effectuant un cortège de véhicules près de l'école avec des pancartes et des coups de klaxon. Ils demandent ainsi le départ du groupe extrémiste.

Votre avenir est entre vos mains

D'après M. Miller, des partisans de Romana Didulo ont envoyé lundi des courriels à l'administration du village, en leur demandant de renoncer et mettre fin à leurs actions.

Cet avis accuse les responsables du village de Richmound de corruption, d'intimidation et de harcèlement. Il qualifie également ces actions de dangereuses , d' illégales et d' immorales.

Le groupe extrémiste formule également des menaces envers les villageois et les invite à obéir aux décrets de la reine . Dans le cas de contraire, ils seront reconnus coupables de crimes contre l'humanité , et risque d'être exécutés publiquement et de voir leurs enfants, petits-enfants et familles dévastés sans le mériter.

Soyez prévenus et préparés. Nous, le peuple, vous observons maintenant les yeux ouverts. Le rideau est tiré […] Votre avenir est entre vos mains.

Nous étions tous dégoûtés et effrayés , explique le maire de Richmound. Tout le monde est sur les dents. Les gens restent plus longtemps chez eux . Il souligne également que la municipalité a informé le député provincial de Cypress Hills, Doug Steele, de la situation.

Dans un communiqué envoyé jeudi, M. Steele souligne que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) augmente ses effectifs à Richmound.

Bien que le gouvernement de la Saskatchewan ne dirige pas la police dans ses opérations quotidiennes ou ses activités d'application de la loi, je suis convaincu que la GRC prendra les mesures appropriées conformément à la Charte canadienne des droits et libertés pour prévenir, enquêter et maintenir l'ordre en appliquant les lois fédérales, provinciales et municipales dans le village de Richmound , indique Doug Steele.

L’augmentation de la présence policière est confirmée vendredi par le surintendant principal de l'équipe de gestion du district sud de la GRC , Tyler Bates.

Nous surveillons de très près les commentaires [et] les activités du groupe afin d'évaluer s'il y a ou non des aspects criminels dans leurs activités , affirme M. Bates.

Par ailleurs, selon la GRC , le terrain de jeu, qui est situé à proximité de l'école en question, est inaccessible aux enfants afin d'assurer leur sécurité. Nous voulons nous assurer que la situation est désamorcée et que les émotions ne risquent pas de déboucher sur un comportement criminel , indique Tyler Bates.

Ouvrir en mode plein écran Le terrain de jeu situé à proximité de l'école en question est inaccessible aux enfants afin d'assurer leur sécurité. Photo : Fournie par Thomas Fougere

En ce qui concerne les menaces, la GRC insiste sur le caractère complexe de la situation, qui nécessitait beaucoup d'évaluation et d'expertise.

Menacer de porter atteinte à la vie d'une autre personne relève certainement du domaine de la criminalité. Cela dit, une menace indirecte nécessite de nombreuses investigations. Les cyber-commentaires font l'objet de nombreuses investigations, contrairement aux interactions directes en face-à-face , explique Tyler Bates.

Ouvrir en mode plein écran Des barrières ont été installées autour de l'ancienne école où se trouvent Romana Didulo et ses partisans. Photo : Radio-Canada

De son côté, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, déclare qu'il va surveiller la situation avec le ministère de la Justice.

Il est certain qu'il fournira à la communauté des conseils et des options sur la manière de protéger la sérénité de leur communauté. Le gouvernement soutiendra cette démarche , précise le premier ministre saskatchewanais.

La reine est en danger

La professeure de travail social et de criminologie à l'Université Chatham de Pittsburgh, en Pennsylvanie, Christine Sarteschi, suit les déplacements de la reine du Canada depuis des années.

Ils semblent penser que les habitants de Richmound ont attaqué la reine et qu'elle est en danger , a déclaré Mme Sarteschi.

Les gens sont menacés. Leurs enfants et leurs petits-enfants sont menacés. Nous ne devrions pas l'ignorer. Nous ne savons pas quelles sont leurs intentions. Nous ne savons pas de quoi ils sont capables, mais ils sont très actifs.

Cette dernière rappelle que le groupe avait déjà proféré des menaces semblables, mais à sa connaissance, n'avait jamais eu de comportement violent. Toutefois, Mme Sarteschi insiste sur la nécessité de prendre au sérieux les menaces pesant sur les résidents de Richmound.

Avec les informations de CBC