Un nouveau test sanguin, ClarityDX Prostate, permet de déterminer les risques de cancer de la prostate des patients présentant un taux d’antigène prostatique spécifique élevé, leur évitant ainsi de devoir subir une biopsie, qui, en plus d’être inconfortable, peut présenter des risques.

Le nouveau test est basé sur une technologie développée au sein de l’Université de l'Alberta et brevetée par Nanostics, une entreprise de santé liée à l’université.

L’outil permet de mesurer les niveaux de biomarqueurs du cancer de la prostate dans l'échantillon de sang d'un patient et de combiner les données obtenues avec les informations cliniques. La dernière phase du processus consiste à utiliser l'apprentissage automatique pour générer un score de risque qui prédit la présence de la maladie.

Éviter des biopsies inutiles

Parmi les outils utilisés jusque-là pour dépister le cancer de la prostate figure le test standard de mesure du taux d’antigène prostatique spécifique (APS), mais il est considéré comme pas très précis, comme l’explique en entrevue John Lewis, professeur d'oncologie à l'Université d'Alberta et PDG de Nanosonics Inc.

Dans une étude clinique non publiée portant sur plus de 3000 hommes en Alberta et aux États-Unis, l’équipe du Pr Lewis en arrive à conclure que leur trouvaille est trois fois plus précise qu’un test d’ APS .

Léquipe du projet crédite le test ClarityDx d'un haut degré de précision. Photo : Fournie par Nanostics Inc.

Et lorsque le taux d’ APS est élevé, on a généralement recours à une biopsie pour confirmer la présence de la maladie. Ce procédé présente aussi une limite, car un taux élevé d’antigène peut parfois s’expliquer par des facteurs liés à l’âge, à une infection ou une hypertrophie de la prostate, ou encore un cancer de la prostate ne nécessitant pas un traitement.

Le Pr Lewis souligne qu’en plus d’être un procédé médical invasif, la biopsie est incommodante, en ce sens qu’elle implique une échographie transrectale et 12 aiguilles enfoncées entre les jambes. De plus, cette méthode présente un risque important d'infection, qui peut mettre en danger la vie du patient, soutient-il.

Son équipe a aussi examiné les résultats (Nouvelle fenêtre)(en anglais) de 415 Albertains qui avaient été orientés vers des cliniques d'urologie pour une biopsie en raison d'un résultat d’antigène élevé entre 2014 et 2017. Elle soutient que le test ClarityDX a déterminé, avec 95 % de précision, que 35 % de ces patients auraient pu éviter de subir une biopsie.

Je pense que rien qu'en Alberta, la mise en œuvre de cet outil de dépistage permettrait d'éviter plus de 900 biopsies inutiles.

Le Pr John Lewis dirige l'entreprise médicale à l'origine du nouveau test. Photo : Fournie par l'Université de l'Alberta

Nanostics plaide déjà pour que le nouveau test soit pris en charge par le régime d'assurance maladie de la province.

John Lewis dit s'attendre par ailleurs à ce que le nouveau test ait un impact considérable sur la manière dont les hommes sont diagnostiqués et traités pour le cancer de la prostate au Canada. Mais encore faut-il qu’il soit approuvé par Santé Canada, ce qui ne saurait tarder, espère-t-il.

D’après la Société canadienne du cancer, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes au Canada, à l'exception des cancers de la peau autres que le mélanome.

Il est la troisième cause de décès par cancer chez les hommes au pays.

L’Université de l’Alberta avait auparavant codéveloppé un questionnaire en ligne qui permet de déterminer si un homme qui présenterait un risque de cancer de la prostate a vraiment besoin de subir une biopsie.

L'établissement avait par ailleurs publié les résultats d'une étude selon lesquels les hommes autochtones de l'Alberta subissent moins de tests de dépistage du cancer de la prostate et que, lorsque celui-ci est diagnostiqué, il se trouve déjà à un stade plus grave et plus avancé.