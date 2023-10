SOS pour les animaux de Toronto : la Société protectrice des animaux sollicite des fonds

À Toronto, le coût de la vie contraint des propriétaires d'animaux à faire des choix déchirants entre l'achat de provisions et les soins à apporter à leurs animaux, selon la Société protectrice des animaux de Toronto.

Dillon Dodson, gestionnaire principale du travail social de la société, a indiqué vendredi que les propriétaires d'animaux en proie à des difficultés financières extrêmes se tournent vers la Société pour obtenir de l'aide. Dans certains cas, ils se voient contraints d'abandonner leurs animaux car ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, a-t-elle expliqué.

La ville est vraiment en crise , a souligné Mme Dodson en entrevue.

Chaque jour, la Société protectrice des animaux de Toronto entend des histoires déchirantes de familles qui doivent prendre des décisions difficiles, que ce soit renoncer à acheter des provisions pour elles-mêmes ou fournir des soins aux animaux de compagnie.

Pour soutenir ces propriétaires d'animaux en détresse, la société a lancé la campagne Toronto in Crisis [Toronto en Crise, traduction libre] pour solliciter des fonds.

La société gère plusieurs programmes visant à aider les propriétaires d'animaux dans le besoin, entre autres un programme de soins d'urgence, des services vétérinaires publics et une banque alimentaire pour animaux. Selon la Société, la demande pour ces trois programmes a connu une hausse cette année.

Il est de notre responsabilité de nous rassembler en tant que communauté pour faire de notre mieux pour répondre aux besoins des familles , a insisté Mme Dodson.

Par le biais de son programme de soins d'urgence, la Société propose une solution de placement temporaire aux propriétaires d'animaux dans le but de préserver le lien entre l'homme et l'animal. Mme Dodson a souligné que le programme aide les propriétaires d'animaux confrontés à des difficultés inattendues et temporaires , comme des problèmes de santé ou de logement.

Les animaux sont placés dans des foyers sûrs, et une fois que les propriétaires d'animaux sont en mesure de reprendre pied, leurs animaux leur sont restitués, a-t-elle précisé.

Au cours de l'année en cours, la société a apporté son aide à 125 familles grâce à ce programme et 80 familles ont été réunies avec leurs animaux de compagnie.

Nous continuons à voir les chiffres augmenter chaque jour, et cela dépasse vraiment notre capacité à répondre à la demande , a déploré Mme Dodson. Nous avons vraiment besoin de votre soutien.

De janvier à septembre de cette année, la Société affirme sur son site web avoir fourni plus de 1,3 million de dollars de services vétérinaires à tarif inférieur au marché par le biais de ses services vétérinaires publics. L'année dernière, sur la même période, elle a fourni des services vétérinaires d'une valeur de 615 000 dollars à tarif inférieur au marché par le biais du même programme.

Par le biais de sa banque alimentaire pour animaux de compagnie et de ses événements Community Day, la Société indique avoir fait don de plus de 51 709 kilogrammes de nourriture aux familles dans le besoin de janvier à juin de cette année.

L'année dernière, pendant toute l'année, 26 205 kilogrammes de nourriture ont été donnés aux familles dans le besoin. En six mois, la société affirme avoir presque doublé la quantité de nourriture donnée l'année dernière.

La science confirme que les animaux contribuent vraiment à améliorer la santé pour nous tous , a déclaré Mme Dodson.

Pour nos membres de la communauté qui pourraient vivre une isolation, il est particulièrement important qu'ils puissent maintenir ces relations avec leurs membres de la famille, qu'ils soient à deux ou à quatre pattes.

Lauralee Dorst, technicienne vétérinaire enregistrée et gestionnaire de la division des services vétérinaires publics de la Société, a déclaré que la Société travaille dur pour maintenir les familles et leurs animaux ensemble.

Elle a ajouté que la Société voit des gens faire la queue autour du pâté de maisons lorsqu'elle offre des fournitures pour animaux lors de ses Community Day.

Avec les informations de CBC News