Les viticulteurs de la C.-B. exhortent la population à privilégier les vins locaux

Après un été éprouvant, l’Association des producteurs de vin de la Colombie-Britannique presse les habitants à boire des vins locaux plutôt que produits à l’étranger, afin d'aider l'industrie à se remettre sur pied.

Feux de forêt, communautés évacuées, restrictions de voyage : la vallée de l’Okanagan a beaucoup souffert lors de l’été 2023, déplore Séverine Pinte, viticultrice aux vignobles Le Vieux Pin et LaStella Winery.

La circulation nord-sud dans la vallée a été anéantie, dit-elle. Donc, il y a énormément de produits qui sont restés dans le champ. Il n’y avait personne pour les acheter.

À ses deux vignobles, près de 180 visites de clients ont été annulées en 48 heures, à cause de ces impossibilités de voyager, précise-t-elle, pour illustrer l’ampleur de la situation.

Pour aider les vignobles qui subissent toujours ces contrecoups, l’Association qui les représente a lancé, mercredi, une campagne, appelée Fall for BC Wine (tomber sous le charme des vins de la Colombie-Britannique), afin d'inciter la population à privilégier les vins locaux.

Ce soutien des Britanno-Colombiens est nécessaire, souligne Séverine Pinte.

On en a besoin, tous.

Malgré les aléas météorologiques, les températures élevées ayant persisté jusqu'à l'automne ont aidé à garantir la qualité du raisin, souligne Séverine Pinte (photo d'archive). Photo : Radio-Canada / Benoît Livernoche

C’est un peu notre identité

L’industrie vinicole de la province est relativement jeune, mais elle contribue à hauteur de 3,75 milliards de dollars de revenus annuels à l’économie provinciale, précise l’Association.

C’est un peu [notre] identité. Quand on pense à la Colombie-Britannique, on pense aussi vin. On a de très beaux produits, alors il ne faut pas hésiter , encourage de son côté Séverine Pinte.

Le vignoble Quail's Gate et sa cave à vin sont situés à Kelowna, dans la région de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, l'une des plus importantes régions viticoles du Canada. Photo : Quail's Gate Winery Estate

Entre 20 et 30 % des vins vendus sur le marché britanno-colombien sont produits entièrement dans la province, soutient Bruno Gervès, consultant en alcools.

Cette part est non négligeable, selon lui, vu la faible superficie de raisin concernée, d’environ 5000 hectares, en comparaison à de gros producteurs, comme la France ou l'Italie.

Mais il y a toujours une progression possible, le nombre de vignobles augmente, la qualité des vins de Colombie-Britannique est en forte progression depuis de très nombreuses années.

Oui les prix… ne sont pas les moins chers. Mais est-ce que c’est ça qu’on cherche systématiquement?

Il souligne que plus les vignobles sont petits, plus leurs coûts de production sont élevés.

Vins assemblés vs vins produits

Bruno Gervès recommande par contre à la population d'être sur ses gardes si elle souhaite aider les producteurs locaux : il faut bien différencier les vins produits à 100 % en Colombie-Britannique et ceux qui y sont élaborés, à partir de raisins d’ailleurs, selon lui. Cette confusion est très fréquente dans les rayons des magasins d’alcool, dit-il.

Le premier secteur de marché, en termes de catégories de vente, ce sont les vins qui sont assemblés au Canada, ce qui est une totale catastrophe pour les viticulteurs locaux.

Beaucoup de gens pensent acheter du vin canadien, alors que c’est du vin industriel qui est assemblé en usines, par volumes, au Canada. Ce n’est pas du raisin qui a poussé ici, il n’y a pas eu d’emplois [produits] à travers la viticulture ici.

La campagne de l'association incite à « boire local ». (Photo d'archives) Photo : Reuters / Regis Duvignau

Barrières interprovinciales

Pour Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie, faciliter la vente des vins entre les provinces canadiennes pourrait également aider l’industrie.

Bruno Gervès abonde dans le même sens : les deux grosses provinces en termes de population et de marché de vin, le Québec et l’Ontario, légalement, n’ont pas le droit de ramener des caisses de vin de Colombie-Britannique et n’ont pas le droit d’acheter en ligne , dit-il.

Les taxes d’alcool sont provinciales et les deux monopoles, au Québec et en Ontario, protègent leurs propres systèmes. [...] C’est clair que ça n’arrange pas les choses.

La Colombie-Britannique est un peu prisonnière de sa propre géographie, crée par ces barrières-là [...] qui devraient être éliminées , résume Sylvain Charlebois.

Avec des informations de l'émission de radio Phare Ouest