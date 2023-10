La rivière Détroit, témoin de nos négligences, voit sa santé s’améliorer

La réputation environnementale de la rivière Détroit est mauvaise. Pourtant, des scientifiques locaux affirment qu’il y a espoir : la restauration entamée il y a plusieurs années porte ses fruits.

Depuis 1987, elle est désignée Zone de préoccupation, statut inscrit dans L'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis (AQEGL).

Le maître du port de Windsor, Peter Berry, confie que la rivière Détroit fut autrefois traitée comme un dépotoir. Des canons datant des premiers colons français reposent au fond de ses eaux. Des bouteilles de l'ère de la prohibition y ont été découvertes, des armes à feu également, dit-il.

En 1998 naît le Detroit River Canadian Cleanup [RCRD, Rétablissement canadien de la rivière Détroit, traduction libre]. En tant que Zone de préoccupation, elle se voit affublée de 14 indicateurs de l’altération des utilisations bénéfiques (AUB), mesurant la pollution.

Les scientifiques, parlant en termes d' AUB , mesurent les maux portés à la santé humaine, à l'économie, à l'écologie, et à l'environnement, tous engendrés par une eau de piètre qualité.

Sarah Lanoue, coordinatrice par intérim du Detroit River Remedial Action [Plan d'action correctif de la rivière Détroit, traduction libre], explique que depuis la mise en œuvre du plan d'action, dix des AUB de la rivière ont retrouvé leur vitalité, passant de altérées à non altérées .

Publicité

Nous avons en fait suffisamment de preuves scientifiques pour déterminer qu'elles ne sont plus altérées , affirme Mme Lanoue.

Elle ajoute que d’autres AUB sont toujours à l’étude. En fait, Detroit River Remedial Action demande à ce que la partie poissons de la catégorie poissons et espèces sauvages et l'intégralité de la catégorie déformations à la naissance chez les oiseaux ou les animaux ou problèmes de reproduction soient révisées tellement la santé environnementale de la rivière s’est améliorée.

Le RCRD a récemment accueilli des membres de la communauté locale lors d'une consultation publique au Centre de la nature d'Ojibway le 5 octobre. À cette occasion, Shane DeSolla, écotoxicologue à Environnement et Changement climatique Canada, a affirmé que plusieurs espèces allaient être évaluées, dont des grenouilles léopard, des tortues serpentines et des hirondelles bicolores, en lien avec la catégorie poissons et espèces sauvages .

Mme Lanoue espère que la levée potentielle des AUB reflétera les efforts déployés par le RCRD au fil des ans. Nous menons de nombreux projets d'habitat à grande échelle.

Avec les informations de CBC News