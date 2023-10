Des experts des animaux marins en Nouvelle-Écosse essaient de trouver la carcasse d’un grand requin blanc qui a été aperçue sur une plage du Cap-Breton, jeudi dernier, mais a depuis été vraisemblablement reprise par l’océan.

Les scientifiques aimeraient effectuer une nécropsie et déterminer la cause de la mort de ce requin.

Jeudi, l’animal a été vu et filmé alors qu’il nageait de façon erratique près d’un quai à Ingonish.

Sur des vidéos tournées à ce moment, on voit même le requin foncer dans un quai.

Quelques heures plus tard et quelques kilomètres plus loin, la carcasse d’un grand requin blanc a été trouvée sur une plage dans le secteur Broad Cove du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Tonya Wimmer, directrice générale du groupe MARS (Marine Animal Response Society), a dit que l’organisme devait récupérer la carcasse vendredi, mais qu’elle ne s’y trouvait plus lorsqu’ils sont arrivés.

En se basant sur des photos, Tonya Wimmer indique que le requin est un mâle.

La carcasse a été photographiée jeudi dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Photo : Jason P. Williams

Elle est certaine qu’il s’agit du même animal que celui observé à Ingonish, puisque sa nageoire dorsale avait une apparence permettant de le reconnaître.

En se fiant aux photos, Aaron MacNeil, biologiste et professeur à l’Université Dalhousie, croit que ce requin n’était pas adulte.

Il dit que d’autres requins ont été retrouvés morts ces derniers mois sur la côte de Californie, sans signe de blessures, et adéquatement nourris.

La théorie actuelle est qu’ils auraient une sorte d’infection du cerveau , avance-t-il. Une infection de nature bactérienne qui cause plusieurs problèmes et, éventuellement, la mort .

Tonya Wimmer indique que de retrouver la carcasse permettra d’obtenir des informations pertinentes pour mieux connaître la population de requins dans les eaux canadiennes.