Le directeur général de la DSFM dénonce les divisions sociales dans une lettre

Dans une lettre adressée aux parents vendredi le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Alain Laberge, partage la fatigue et la frustration du personnel scolaire vis-à-vis des divisions grandissantes au sein de la société.

Depuis quelques mois, nous voyons une fracture dans notre communauté. Une fracture qui divise nos écoles, notre province et notre pays. Une fracture qui nous éloigne les uns des autres. Mais, comment en sommes-nous arrivés à ceci? Manque de communication? Désinformation d’un côté comme de l’autre? Instrumentalisation de cette fracture? écrit Alain Laberge.

Dans sa lettre longue de deux pages, il parle notamment de l'opposition de la DSFM au bannissement de certains livres.

Nous comprenons que des parents veulent s’assurer que leurs enfants n’aient pas accès à un contenu littéraire que leurs enfants ne sont pas prêts à lire [...] À la DSFM , nous croyons que pour tout genre de littérature, nos pédagogues doivent s’assurer que les élèves aient accès aux livres, à l’histoire, aux faits réels, toujours en prenant en considération que le niveau de maturité de chacun est différent.

Alain Laberge indique aussi dans sa missive que l'école permet aux élèves d'en apprendre sur les différents partis politiques sans enseigner pour qui voter, d'en apprendre sur les différentes religions sans dire pour qui prier. Il y évoque aussi les questions d'identités de genre.

L’éducation publique n’est pas d’enseigner qu’il n’existe que des identifications de genres biologiques, mais que chaque humain est différent et que cette différence n’est pas contagieuse, elle ne doit pas être source de haine et de jugement.

Au niveau de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), notre objectif est d’apprendre à vivre ensemble malgré nos différences, sans crainte de perdre '' qui nous sommes''. Nous prônons l’inclusion, la diversité et le mieux-être de tout un chacun, peu importe les valeurs morales, la religion, les non-dits, et cetera , écrit Alain Laberge.

Il y a un peu plus de deux semaines, la Division scolaire Seven Oaks a envoyé une lettre aux parents en anglais, hindi et panjabi se disant préoccupés par de la désinformation qui pénétrait dans la communauté causant de la peur dans le public . La Division scolaire souhaitait réitérer qu'elle était engagée à assurer la sécurité des élèves, l'inclusion et les droits de la personne pour tous et qu'elle enseignait le curriculum établi par le Manitoba.

En marge de manifestations et contre-manifestations, le 20 septembre, sur les politiques scolaires d’identité de genre et d’éducation à la sexualité, des élèves de la Division scolaire Seven Oaks avaient manqué les cours, cette journée-là.

En entrevue à Radio-Canada, Alain Laberge affirme que la lettre a été écrite dans un esprit de prévention.

Quand on a vu ce qui s'est passé à Louis-Riel ou à Brandon l'année passée. On s'est dit qu'on ne peut pas laisser ça sans prendre position. Cette lettre a été écrite au mois de juin et on a laissé la poussière retombé e, explique-t-il.

Au mois de juin, des manifestants anti-LGBTQ+ ont perturbé une rencontre de la Division scolaire Louis-Riel alors qu'à Brandon, dans la même période, la division scolaire a fait face à un appel croissant pour retirer des livres d'éducation sexuelle pour enfants des étagères de bibliothèques.

Quand on a vu tout ce qui s'est passé en septembre, on s'est dit avant que ça dégénère et pour une poignée de parents on a décidé d'envoyer la lettre.

Il explique que le but de l'école est de permettre aux élèves de se développer une pensée critique.