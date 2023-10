COVID-19 : les infections et les hospitalisations continuent d’augmenter en C.-B.

Alors que la saison des maladies respiratoires commence et que la province s’apprête à déployer sa campagne de vaccination, le centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) signale que les infections, les hospitalisations et les décès de Britanno-Colombiens liés à la COVID-19 ont augmenté.

Le nombre des infections à la COVID-19 est six fois plus élevé dans la province au cours de la dernière semaine de septembre qu’au cours de la deuxième semaine d'août, selon la dernière mise à jour du BCCDC . Selon le rapport, elles sont passées de 133 à 877 cas et ont considérablement augmenté chez les personnes de 60 ans et plus.

Le centre affirme également que les niveaux de COVID-19 détectée dans les eaux usées sont en hausse dans toutes les usines de traitement surveillées dans la province, ce qui coïncide avec l'augmentation des nouveaux cas.

En tout, 422 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19 jeudi, contre 267 le 21 septembre, et sur la même période, le nombre de personnes en soins intensifs est passé de 17 à 26.

De plus, les décès dus à la COVID-19 ont également tendance à augmenter, selon le centre de contrôle des maladies. 24 personnes sont décédées des suites de la maladie au cours de la dernière semaine de septembre, contre neuf au cours de la deuxième semaine d'août.

Des éclosions dans des établissements hospitaliers

La régie sanitaire de la vallée du Fraser affirme qu’il y a des éclosions de COVID-19 à l’hôpital Royal Columbian de New Westminster, à l’hôpital Surrey Memorial ainsi qu’à l’hôpital général de Chilliwack.

L’Hôpital général de Victoria a également déclaré une éclosion le 2 octobre, selon la régie de santé de l'île de Vancouver.

La semaine dernière, la médecin hygiéniste provinciale, la Dre Bonnie Henry, a annoncé le retour de l’obligation de porter un masque dans les établissements de soins de santé de la Colombie-Britannique, dont les établissements pour aînés, pendant la saison des maladies respiratoires.

J'encourage tout le monde à adopter cette mesure et à y mettre du sien , a-t-elle dit. Cela vous protège et cela protège ceux qui vous entourent , ajoute-t-elle alors que les responsables de la santé ont aussi annoncé le déploiement d’une campagne de vaccination après la longue fin de semaine de l’Action de grâce.

Une campagne de vaccination à venir

La Dre Henry a soutenu la semaine dernière que recevoir des vaccins ce mois-ci protégerait contre les maladies hivernales, offrant aux gens la meilleure protection pendant la période où le risque est le plus grand .

Les Britanno-Colombiens les plus exposés à un risque de maladie grave pourront, dès le 10 octobre, recevoir une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 et contre la grippe.

Le BCCDC affirme toutefois que l'activité du rhume et de la grippe reste inférieure aux niveaux historiques d'avant la pandémie , bien qu'il y ait eu une augmentation récente de l'activité des entérovirus et des rhinovirus. Les niveaux de virus respiratoire syncytial sont également faibles et comparables à ceux d’avant la pandémie.

Santé Canada a approuvé le mois dernier les nouveaux vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna.