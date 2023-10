Vaccins contre la COVID-19 : problèmes d’approvisionnement

Au Québec, la campagne de vaccination contre la COVID-19 et la grippe pour la population en général commence mardi, mais les pharmaciens déplorent des problèmes d'approvisionnement du vaccin contre la COVID-19. La distribution des doses a pris du retard et des pharmaciens ont même dû annuler des rendez-vous.

Le pharmacien montréalais Jean-Maurice Weibel a loué un local en prévision de la campagne de vaccination. Il a aussi embauché du personnel d'accueil et des infirmières.

On sait que ça va être très populaire. On s'attend à vacciner entre 200 et 250 personnes par jour. On avait besoin de beaucoup plus d'espace, dit-il.

Mais vendredi dernier, il a appris qu'il ne recevra pas de doses de vaccin à court terme. Il a dû écrire aux patients de ses deux pharmacies pour annuler tous les rendez-vous.

À la dernière minute, on se fait annoncer qu'on ne recevra pas de vaccin. Très déçu, souligne-t-il.

Quelques pharmaciens ont eu accès à 50 ou 100 doses, mais c'est souvent nettement insuffisant pour répondre à la demande.

Il semble que le ministère québécois de la Santé a mal évalué les besoins. Il avait commandé 100 000 doses pour le début de la campagne et elles ont toutes été reçues.

Ratés dans la distribution de vaccin de COVID-19 au Québec.

Benoît Morin est le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

Le ministre insiste pour qu'on se fasse vacciner le plus rapidement possible. Donc les pharmaciens s'investissent et oups, le stock n'est pas au rendez-vous. Je comprends tout à fait leur frustration et il faudra revoir les choses pour s'assurer que tout se fasse avec beaucoup plus de prévisibilité.

Selon M. Morin, toute la population pourra être vaccinée, mais il faudra être patient. Le ministère de la Santé assure de so côté que d’autres livraisons de vaccins sont prévues au cours des prochaines semaines.

Avec les informations de Vincent Rességuier