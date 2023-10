À Port-Menier, vivre parmi les cerfs

Port-Menier : 200 âmes et des centaines de cerfs. Véritables emblèmes de l'île, les cerfs ont trouvé refuge au village, une cohabitation qui pose, malgré tout, des défis.

C’est comme mes enfants , lance Dugald « Dugie » Stewart, éclatant de rire au milieu des chevreuils. Le résident de Port-Menier ne fait pas que nourrir les bêtes et les cajoler; il préfère dire qu’il les soigne.

Ouvrir en mode plein écran L'hiver venu, Dugald «Dugie» Stewart et sa partenaire prennent soin des cerfs de leur quartier. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Quand j’ai commencé à les soigner, j’en avais à peu près six ou sept… L’hiver, le plus que j’ai eu, c’est 54 , illustre Dugie, en lançant une poignée de moulée au sol.

Derrière lui, trois museaux curieux surgissent de la forêt, attirés par l’odeur du gros maïs.

En bordure comme au centre du village, le roi des bois circule tout bonnement, accueille les visiteurs et tient compagnie aux résidents pendant l’hiver.

Ouvrir en mode plein écran Les cerfs de Port-Menier ne craignent pas les humains, qu'ils soient résidents de l'île ou simples visiteurs. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Les chiens sont interdits sur l’île d’Anticosti, laissant les trottoirs et les cours au règne des cerfs.

C’est comme nos chiens. Ici, on n’a pas le droit d’avoir des chiens, mais on a des chevreuils , se réjouit Michel Charlebois, un résident de Port-Menier. Mais ils sont plus tranquilles, plus dociles, pas bruyants. Des chiens, ça jappe, mais eux, on ne les entend pas.

Michel Charlebois est si familier avec les cervidés qu’il a en nommés quelques-uns. Il y en a une qui a un handicap! Elle a la mâchoire du bas plus courte que celle du haut. On l'a appelé Pinocchio parce qu’elle a le nez long!

Ouvrir en mode plein écran Michel Charlebois reconnaît les cerfs de son quartier et leur donne des noms : Fefille, Pinocchio et Biquette. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

La présence des cerfs cause aussi des désagréments à Port-Menier.

Les chevreuils broutent tout : jeunes pousses, platebandes, jardin communautaire. Il faut même ériger d'imposantes barrières autour de la végétation qu'on souhaite préserver.

Ouvrir en mode plein écran Au milieu des bois, en plein cœur du village ou dans les parcs, les cerfs sont partout à Port-Menier. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Pour cette raison, l'aménagement paysager du village de Port-Menier semble impossible aux yeux de la mairesse de la municipalité, Hélène Boulanger.

À l’intérieur du village, ça bouffe tout, tout, tout. On peut les aimer ou on peut ne pas les aimer. Parce qu’ils sont destructeurs, mais ils sont très charmants , résume l’édile.

Ouvrir en mode plein écran Aucune parcelle de verdure n'échappe à l'appétit des cerfs d'Anticosti. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Ce charme les distingue des autres cerfs de l'île d'Anticosti, auxquels ils ne se mélangent pas.

Il faut faire la distinction entre les deux, parce que le chevreuil de Port-Menier comme tel, c’est un animal dénaturé , ajoute le directeur des ventes et responsable du service à la clientèle de la SÉPAQ Anticosti, Daniel Lévesque.

Les habitants vont jusqu’à observer que les chevreuils de Port-Menier vivent par quartier, signe qu’ils se sont habitués à la présence humaine.

Ouvrir en mode plein écran L'hiver, lorsqu'ils sont le plus dépendants des humains, les cerfs se réunissent chez Dugald «Dugie» Stewart. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

L’hiver venu, ils se réunissent tous au paillasson du plus dédié des soigneurs : Dugie. Lors des premières neiges, ça se sait, dans le patelin, que ça va commencer à soigner bientôt.

Une habitude que semblent transmettre les adultes aux faons, selon Michel Charlebois.

Dénaturés ou apprivoisés, les cerfs de Port-Menier sont là pour rester. Ils ont une place à eux dans le cœur des habitants de l’île d’Anticosti.