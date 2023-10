Présumées voies de fait durant une marche anti-violence : un crime haineux, dit la police

Une présumée agression à l'encontre d'une activiste a été catégorisée comme un crime haineux par la police de Hamilton.

Cet événement s'est déroulé lors de la marche Take Back The Night le 21 septembre dernier, un rassemblement visant à protester contre la violence sexuelle, la violence basée sur le genre et le harcèlement.

Selon les forces de l'ordre, un homme de 29 ans aurait tenté d'arracher une banderole des mains d’une personne.

Jelena Vermilion, une militante locale, se lance à la poursuite de l'homme et réussit à reprendre la banderole, comme le montre une vidéo publiée sur les médias sociaux.

Mme Vermilion et l'homme semblent engagés dans une brève altercation, puis celle-ci chute sur la route. Elle semble ensuite traînée sur une courte distance par l'individu.

L’homme a été arrêté et accusé de voies de fait.

L'unité des crimes haineux a examiné attentivement l'affaire et a conclu qu'il s'agissait bel et bien d'un crime haineux, ont annoncé les autorités policières vendredi.

Selon le code criminel du Canada, un crime haineux est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre .

Si l'accusé est reconnu coupable de voies de fait, la qualification de crime haineux sera prise en compte comme un facteur aggravant lors de la sentence, stipule le code.

Mme Vermilion a partagé sur X, anciennement Twitter, un message indiquant qu'elle avait été ciblée en raison de sa condition de femme trans et de travailleuse du sexe. La nuit est longue, mais la vérité est plus longue encore , conclut-elle.

Avec les informations de CBC News