For All The Dogs, le retour de l’ancien Drake?

Un véritable tremblement de terre sur la planète rap. Drake est de retour avec un nouvel album. For All The Dogs, le 8e opus de l’artiste, a paru ce vendredi. En tout, 23 morceaux pour 1 heure et 24 minutes de musique.

Drizzy était attendu au tournant, effectivement, le projet était initialement prévu pour le 22 septembre avant d'être repoussé au 6 octobre pour de bonnes raisons , alors pas le droit à la fausse note.

Si l’artiste promettait le retour de l’ancien Drake , il est vrai que ce disque se rapproche plus du Drake des années 2010, surtout si l’on compare à son dernier album Honestly, Nevermind très tourné vers l'électro ou encore à l’album Dark Lane Demo Tapes de 2020 qui était influencé par la drill.

Une large palette de sonorités

For All The Dogs est construit avec de riches sonorités. Une touche de jazz sur Bahamas Promises. Un peu de gospel sur Amen. Une influence hyperpop sur IDGAF ou encore, des rythmes reggaeton avec Gently.

En ce qui concerne sa voix et son flow, Drake montre qu’il est agile sur plusieurs styles de productions. Il se permet donc des rimes en espagnol sur Gently, du chant sur Polar Opposites et il montre évidemment qu’il est avant tout un rappeur sur des morceaux comme First Person Shooter.

Beaucoup d'invités

Sur cet album, Drake s’est entouré de nombreux artistes aux univers variés. On savait déjà que SZA était présente puisque le simple Slime You Out était déjà sorti il y a quelques jours. Sans grande surprise, on retrouve 21 Savage avec qui il a réalisé un album en commun l’an dernier. D’autres ont déjà collaboré avec Drizzy comme Bad Bunny ou encore le Torontois PARTYNEXTDOOR.

On retrouve également J Cole, Teezo Touchdown, Chief Keef, Sexyy Red et Lil Yatchy en duo. Quelques absences notables tout de même : les noms de Lil Wayne et Nicki Minaj avaient circulé. Finalement, les membres de son ancienne maison de disques Young Money n'y sont pas non plus.

De nombreux clins d’œil

Dans For All The Dogs, Drake s’est amusé à l’art de l’échantillonnage. Tout d’abord, le bruit d’aboiement de chiens intervient à plusieurs reprises. Ce qui s’explique par le nom de l’album.

Sur Daylight, l’intro est un passage culte du film Scarface. Sur ce même morceau d’ailleurs, on entend Adonis, son fils, lâcher un couplet. Autre intervenant surprise, Snoop Dogg. Le Californien figure sur l’interlude 7969 Santa.

L’autre interlude Screw The World est une version du fameux morceau If I Ruled The World de Nas avec une note plus basse.

Toronto toujours dans le cœur de Drake

Si New-York a Jay- », Los Angeles Dr Dre, Detroit Eminem, Toronto a Drake. Chacun de ces rappeurs portent un amour inconditionnel à leur ville respective. Drizzy a placé la Ville Reine sur la carte du rap mondial. Il n’hésite pas à en faire la promotion. Si en 2016, Drake avait illustré son album View assis en haut de la Tour CN, cette fois, les références y sont moins marquées.

Eli Brown est un producteur qui a travaillé avec le 6god sur le morceau Drew A Picasso. D'après lui, quand on écoute ce titre, on se sent comme sur le Gardiner, c’est comme si tu roulais le soir et que tu voyais la Tour CN .

Le public de Toronto est d’ailleurs le premier à écouter ces nouveaux morceaux puisque Drake investit l’Arena Banque Scotia pour deux soirs de suite vendredi et samedi.