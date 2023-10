Mort en attendant l’ambulance : ses parents choqués et troublés

Au lendemain du reportage d’Enquête sur les lacunes persistantes dans les services ambulanciers, les parents d’Hugo St-Onge, mort en 2017 en attendant les secours, ne sont pas rassurés par la déclaration du gouvernement du Québec. Les promesses du ministre de la Santé les laissent en fait sur leur faim.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Radio-Canada, le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, affirme qu'un plan d'action sera déposé sous peu où on verra un ensemble de mesures concrètes et chiffrées qui diront comment nous allons atteindre les objectifs .

Or, Enquête révélait jeudi que le gouvernement de la CAQ avait en main, depuis 2021, un plan d’action qu’il avait lui-même commandé en 2019 à Michel C. Doré, un ambulancier et infirmier de formation, et haut fonctionnaire réputé.

En entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi, Bruno St-Onge et Johanne Lapointe ont confié à l’animateur Guillaume Dumas qu’ils ont été troublés et choqués d’apprendre, en regardant le reportage, que le plan d’action élaboré pour réformer le système ambulancier, dans la foulée de la mort de leur fils, a été tabletté.

Ça fait 30 ans qu’il y a des consultations qui sont menées, des rapports qui sont rédigés, rendus publics et dès le moment [...] qu’ils sont déposés, ils sont tablettés , s’indigne Mme Lapointe. On recommence une autre série de consultations, on rédige un rapport, même chose.

Ouvrir en mode plein écran Johanne Lapointe et Bruno St-Onge, parents de l’ambulancier Hugo St-Onge qui est décédé en attendant l’ambulance en 2017 Photo : Radio-Canada / Xavier Gagnon

Lui-même ambulancier, leur fils, Hugo St-Onge, est mort en attendant l’ambulance à Lévis, en décembre 2017. Malgré un rapport de coroner accablant concluant que sa mort était possiblement évitable et contenant une série de recommandations, rien n’a vraiment changé près de six ans plus tard.

Faut le faire, il y a trois ou quatre rapports et dans leur titre ils ont tous "urgence d’agir". Ça fait 30 ans!

Dans le message qu'il nous a fait parvenir, le cabinet ajoute : Nous sommes le premier gouvernement à mettre en application des changements majeurs dans le système préhospitalier. Il ne précise pas, toutefois, les mesures déployées.

Cette déclaration du cabinet de Christian Dubé ne rassure pas le père d’Hugo, Bruno St-Onge.

Ça doit se traduire par un service à la population, [...] une action plus rapide pour intervenir sur les situations d’urgence. Est-ce que son plan, qu’on ne connaît pas encore, va répondre à ce besoin-là? , se demande-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Hugo St-Onge, dans la lentille de son amoureuse, en octobre 2017. Photo : Emmanuelle Auger

C’est en regardant le reportage d’Enquête qu’il dit avoir réalisé l’ampleur du problème. La dimension provinciale de la problématique et la dimension systémique. Il y a des enjeux de financement, de reddition de comptes, de gestion de performance. Tous ces indicateurs-là, on ne les connaît pas. On ne comprend pas comment ça fonctionne.

On ne met pas [les citoyens qui ont besoin d’aide] au cœur de notre réflexion, de nos interventions. C’est ça qui fait mal.

Johanne Lapointe tient à ajouter : Il faut quand même toujours se rappeler que c’est le Ministère qui a créé ce système-là. Il a laissé ce système se mettre en place en n’intervenant pas, [un système] qu’on a laissé progresser.

Les parents d'un ambulancier mort injustement témoignent.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. Les parents d'un ambulancier mort injustement témoignent ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (Les parents d'un ambulancier mort injustement témoignent. 18 minutes 53 secondes) Durée de 18 minutes 53 secondes 18:53

Réforme abandonnée

Nous avons une vision claire pour le préhospitalier et pour la première fois depuis plusieurs décennies, nous avons la volonté politique de faire ce qu’il faut pour améliorer l’accès pour les Québécois , assure le cabinet du ministre.

Sauf que la réforme en profondeur, promise par la CAQ en 2019, ne tient plus. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a admis le printemps dernier que ce n'était pas sa priorité.

Pourtant, le cabinet de M. Dubé disait, en 2020, que le gouvernement ne pouvait régler les problèmes à la pièce et qu'il planchait sur une réforme des services préhospitaliers d'urgence.

Est-ce qu’un jour on pourrait considérer [une réforme du préhospitalier]? [...] Mettons quand on va avoir fini le projet de loi 15. [...] Pas fermé à ça du tout , a lancé le ministre Dubé, questionné par le député péquiste Joël Arseneau à l'occasion de l'étude des crédits.

Il a également affirmé qu'il aurait aimé aller plus loin dans le préhospitalier , lors des premières audiences sur le projet de loi 15 visant à rendre le système de santé plus efficace. Il a fallu faire des choix parce qu'on avait déjà 1000 articles de loi.

Ouvrir en mode plein écran Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, lors de consultations particulières sur le projet de loi 15 destiné à réformer le système de santé. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le cabinet du ministre tient par ailleurs à préciser qu'il a obtenu des gains majeurs qu’aucun autre gouvernement n’a réussi à avoir grâce à son entente conclue l'été dernier avec les entreprises ambulancières qui entre en vigueur ce dimanche.

Nous avons posé plusieurs conditions, comme d’avoir maintenant accès aux états financiers complets de toutes les entreprises. On a aussi inclus des pénalités financières substantielles pour les entreprises qui ne livrent pas toutes les heures à leur contrat. C’est une première.

Toutefois, tel que dévoilé à Enquête jeudi, des mécanismes de vérification existaient déjà dans les contrats antérieurs, mais le Ministère ne faisait pas de suivi régulier et n’appliquait pas les pénalités aux entreprises.

La quête d'Hugo

Johanne Lapointe dit avoir appris beaucoup de choses dans le reportage. Je pensais qu’on avait beaucoup fouillé, mais j’ai réalisé pour ma part que je n'étais pas tout à fait à niveau.

Elle et le père d'Hugo, Bruno St-Onge, ont bien l’intention de poursuivre la quête de leur fils qui est mort de ce qu’il dénonçait lui-même comme ambulancier.

Il faut continuer à se lever, continuer à réclamer de meilleurs services. Ça s’adresse aux décideurs, au gouvernement, au ministre de la Santé, puis au ministre responsable de la région , dit Johanne Lapointe.

Ouvrir en mode plein écran Hugo St-Onge et son amoureuse, Emmanuelle Auger. Photo : Emmanuelle Auger

Bruno St-Onge veut s’assurer que ce genre de situation ne se reproduise pas. C’est notre plus profond désir. C’est de s'assurer qu’on va poser des gestes pour faire en sorte qu'une autre famille ne va pas se retrouver dans cette situation-là.

Affirmations et rectifications

Au cabinet du ministre, on se dit empathique face à ce que vit la famille de M. St-Onge, ajoutant ceci : À Lévis, nous avons agi en ajoutant 184 heures de services d’ambulance par semaine depuis 2018. C’est l’équivalent d’une ambulance de plus en 2018, et d’un autre 16 heures de service en 2020.

Johanne Lapointe tient à rectifier : On laisse entendre que selon la recommandation de la coroner, l’ambulance a été ajoutée. Ce n’est pas vrai. Elle demande une ambulance en plus de celle de 2018.

Cet ajout auquel fait référence la CAQ a été annoncé en mars 2018 par le gouvernement libéral de l'époque, quelques mois après la mort d'Hugo St-Onge, dans le cadre d'une annonce beaucoup plus large touchant plusieurs autres villes. Ces ajouts de services étaient déjà prévus avant les tristes événements.

Enfin, quant aux 16 heures de services ajoutées à Lévis en 2020 qui sont évoquées par le cabinet du ministre, il s’agit d’un ajout temporaire qui doit être renouvelé chaque année.