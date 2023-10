Hockey mineur régional : un bon accueil de la nouvelle politique dans les vestiaires

La nouvelle politique de Hockey Canada dans les vestiaires de hockey mineur qui oblige maintenant les jeunes à porter un « vêtement de base » est bien accueillie, mais demandera un changement de culture et peut-être même des investissements, selon des intervenants du milieu sportif régional.

Pour offrir un espace sécuritaire aux jeunes, Hockey Canada exige maintenant le port d’une couche de base, pour tous les joueurs de hockey mineur, que ce soit à l'aréna ou lorsqu'ils se changent dans un lieu privé.

Ce qu'ils veulent réglementer, c’est [pour empêcher] les inconforts que les jeunes peuvent avoir dans les vestiaires sur la nudité. Ils parlent aussi dans la politique des religions, que ça vient en contradiction avec certains principes de certains membres , a soutenu le directeur général de l’Association du hockey mineur de Saguenay, Dany Chouinard.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de l’Association du hockey mineur, Dany Chouinard, veillera à ce que les joueurs soient au courant de la nouvelle politique de Hockey Canada. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Les personnes qui ne la portent pas à leur arrivée à l’aréna peuvent utiliser un endroit privé adéquat (par exemple : cabine privée dans les toilettes, vestiaire inoccupé) pour revêtir leur couche de base avant de rejoindre les autres dans le vestiaire , peut-on lire dans la politique de Hockey Canada.

Les jeunes joueurs doivent ainsi arriver à l'aréna avec un short, un t-shirt ou un soutien-gorge de sport qu'ils n'auront jamais à enlever au moment de mettre leur équipement. Concernant les douches ouvertes, Hockey Canada recommande d’aller enfiler un maillot dans un endroit fermé avant d’aller se laver.

Un règlement comme celui-là, dans les années 70, 75, 80, on aurait entendu des tonnes de protestations. Mais là, on est en 2023 , a pour sa part mentionné le président de la Commission des sports et du plein air à Saguenay, Michel Thiffault.

Des investissements nécessaires dans les arénas

Selon les deux hommes, avoir des douches individuelles serait la meilleure option. Mais des investissements seraient requis dans les arénas.

On a quand même douze arénas. Des vestiaires, on en a beaucoup. Des douches, on en a beaucoup également. On aura des analyses à faire, on aura des décisions à prendre, mais pour l'instant c'est sûr que le hockey mineur a notre entière collaboration , mentionne Michel Thiffault.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Commission des sports et du plein air et conseiller municipal à Jonquière, Michel Thiffault, rappelle qu’il y a 12 arénas à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Un changement de culture

Pour Dany Chouinard, il faut surtout un changement de culture dans le milieu du hockey.

Il y a des choses qui se passent et qui se disent dans les vestiaires de hockey qui seraient très fortement jugées si ça se disait ailleurs. C'est l'éducation à la maison qui peut faire toute la différence. Est-ce que Hockey Canada veut laver plus blanc que blanc là-dedans, de part l'historique des dernières années sur les histoires de viol et tout ça? Oui , croit le directeur général, en faisant notamment référence au scandale qui a secoué Hockey Canada.

Selon lui, il sera difficile de faire respecter la nouvelle politique de Hockey Canada, car les adultes n'ont pas accès aux vestiaires des mineurs.

