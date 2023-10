Face à une importante demande, la banque alimentaire de Calgary lance une campagne de dons

La banque alimentaire de Calgary a organisé une édition spéciale Halloween du concours Canstruction — une construction faite de boîtes de conserve — afin de renflouer ses réserves de denrées alimentaires.

La Canstruction, un évènement créé il y a 17 ans pour collecter des dons de denrées non périssables, se tient normalement au mois de mars. Mais l’organisme a décidé de tenir une édition exceptionnelle cet automne parce que les besoins des Calgariens sont criants.

La mairesse, Jyoti Gondek, était invitée pour juger les structures. L’adepte de la fête d’Halloween a profité de l'événement pour rappeler que beaucoup de familles sont en difficulté financière importante.

Nous venons de publier le rapport Vital Signs de la Calgary Foundation, qui révèle un chiffre incroyablement sombre : 36 % des parents interrogés ont affirmé qu'ils avaient sauté des repas pour que leurs enfants puissent manger. C'est tragique!

Selon Melissa From, directrice générale de la banque alimentaire de Calgary, l’organisation a servi quotidiennement 400 familles à la même période l’an dernier. Aujourd’hui, la banque alimentaire vient en aide à 700 familles tous les jours. La générosité des Calgariens semble suivre le rythme , affirme la directrice générale.

Avant la pandémie, la banque alimentaire de Calgary servait 300 à 350 familles par jour, rappelle-t-elle.

Cinq équipes participent à l'édition spéciale de Canstruction

Pour cette plus petite version de l'événement, cinq équipes composées d'ingénieurs, de concepteurs et d’architectes ont eu 8 heures pour construire des sculptures sur le thème Witches CAN Ghouls ( les sorcières peuvent être des démons) en utilisant 10 000 boîtes de conserves.

Les sculptures sont exposées à la tour Eau Claire jusqu’au 19 octobre. Après cette date, les boîtes de conserve iront dans les paniers de la banque alimentaire de Calgary.