La jeune Sherbrookoise Annabelle Gilbert, 11 ans, est partie à Boston cette semaine subir un traitement de protonthérapie pour l’aider à guérir d’une masse au cerveau. Une facture de 400 000 $ sera acquittée par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), mais les parents de la fillette doivent s'acquitter d’une partie de la facture de l’hébergement qui grimpe à près de 15 000 $.

Annabelle souffrait de maux de tête depuis quelque temps, mais rien de bien grave selon son père, Israël Gilbert. On a consulté quelques fois. Ils regardaient assez rapidement les choses de base. Ils nous disaient que tout allait bien, que ça allait finir par passer , explique-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Quand l’école s’est terminée, elle a eu un petit break. Les maux de tête qui sont partis , poursuit-il. Finalement, les maux de tête d’Annabelle sont revenus et de façon constante. À la fin, c’était même des douleurs dans le cou. Pour regarder sur le côté, il fallait qu’elle se tourne le corps au complet.

Elle avait le nerf optique enflé

Un peu au hasard, Julie, la mère d’Annabelle, s’est dit que sa fille avait peut-être besoin de lunettes et a donc pris rendez-vous chez un optométriste à la mi-août.

L’optométriste a vu quelque chose qu’elle n’aimait pas et a décidé de faire des tests supplémentaires. Et c’est là qu’elle a vu que le nerf optique était enflé, [ce qui indique] que de l’eau qui s’accumule dans le cerveau , relate Israël Gilbert.

Après ce premier diagnostic, Annabelle est immédiatement tombée en urgence médicale. Elle passe une batterie de tests et c’est là que les médecins voient la masse en plein milieu de son cerveau, proche de l’hypophyse. Elle doit donc aller à l’hôpital de Montréal pour enfants. Le lendemain, c’était IRM puis opération. Elle a passé 24 heures aux soins intensifs , se souvient son père.

Moi, dans ma tête c’était juste un rendez-vous normal chez l’optométriste pour avoir des lunettes. Mais après, ça a été plein de rendez-vous à l’hôpital. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi.

Traitement à Boston

Il y a quelques semaines, Annabelle et ses parents sont allés à Boston pour, notamment, la confection du masque qui servira à la radiothérapie par protons. Un traitement qui coûte près de 400 000 $, qui n’est pas offert au Canada, mais qui est accessible aux Québécois. Il est intégralement remboursé par la RAMQ . Ils sont retournés cette semaine à Boston pour débuter le traitement.

Ça donne une radiothérapie ciblée. La radiothérapie standard fait des dommages sur tout son chemin jusqu’à l’emplacement [de la masse] et elle agit sur un plus grand rayon que nécessaire. La radiothérapie par protons ne fait pas de dommages en entrant , explique Israël Gilbert.

On est bien confiant que ça va bien aller. Et si ça ne se passe pas [aussi bien que prévu], on dealera avec.

Israël Gilbert se dit content que sa fille ait accès à ce traitement grâce à la RAMQ , mais il ne cache pas qu’il aurait préféré rester dans la province. Ça aurait été beaucoup plus le fun de vivre ça au Québec, proche de la maison. À Montréal ou à Québec, on aurait pu s’organiser. Ça aurait été moins compliqué , fait-il savoir.

Près de 15 000 $ d’hébergement aux frais des parents

Comme l’explique le père de la fillette, la RAMQ rembourse les frais d’hébergement à hauteur de 250 $ canadiens par nuit. Une nuit à Boston, c’est environ 600 $ si on veut rester proche de l’hôpital. J’avais donc un 350 $ à trouver pour 42 nuitées d’affilée , lance-t-il. Pour l’instant, on s’en sort. On a eu beaucoup d'aide , admet-il.

Au total, la facture pour l’hébergement grimpe à près de 15 000 $, aux frais des parents. À cela s’ajoute une partie des frais d’épicerie et de déplacement. La RAMQ ne couvre que les dépenses d’un seul parent accompagnant, regrette Israël Gilbert.

Si on avait ce traitement au Québec, ça serait beaucoup mieux. Ça coûterait moins cher à la famille.

Dans une réponse écrite transmise à Radio-Canada Estrie, le ministère de la Santé et des Services sociaux dit avoir procédé à l’analyse de projets d’offre de protonthérapie proposés par le secteur public et le secteur privé .

En 2023, une mise à jour des projets du secteur public a été demandée. Des projets sont présentement à l’étude, mais aucune décision n’a été prise à ce moment-ci , indique-t-on.

En 2022, 38 patients ont pu bénéficier de traitements de protonthérapie aux États-Unis grâce à la RAMQ , selon les données fournies par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

