Le personnel du Collège Marie-de-l'Incarnation (CMI), de Trois-Rivières, ainsi que les étudiants et membres de leur famille auront accès à des soins de santé offerts par deux cliniques privées de la région, dès la mi-octobre.

Les soins de santé seront offerts par deux cliniques privées de la région, Promavie et Espace Rubik. Le nouveau partenariat permettra d'offrir des services pendant tout près d'une journée, par semaine. C'est du moins ce que confirme la directrice générale du CMI, Élisabeth Jourdain.

Elle explique qu'Espace Rubik est une clinique multidisciplinaire vouée au développement global des enfants et des adolescents. On parle ici peut-être parfois de troubles d'apprentissage, de troubles de comportement. Donc on touche l'ergothérapie, de la psychoéducation, de l'orthophonie , ajoute la directrice générale. Elle précise que ces professionnels sont recherchés par beaucoup de parents.

Quand ça touche nos enfants, nos jeunes, quand on les voit souffrir d'anxiété, quand on les voit souffrir de difficultés d'apprentissage, on veut trouver une solution rapidement. C'est un autre service qui s'ajoute à notre collège. On en est très content.

De plus en plus de partenariats du type existent avec des collèges privés. Élisabeth Jourdain relève, par ailleurs, que la clinique Promavie dispose d'infirmières praticiennes de première ligne, ce qui est plus rare, selon elle.

Ouvrir en mode plein écran Le Collège Marie-de-l'Incarnation à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Une approche inspirée des Ursulines

La direction du CMI est heureuse d'offrir à la fois des services d'éducation et de santé, tout comme l'ont fait les Ursulines, il y a trois siècles. Ce sont des valeurs humaines qui sont collées à nos murs, collées à nous, à nos personnes, à notre façon de vivre et d'encadrer l'éducation de nos jeunes , raconte Élisabeth Jourdain.

L'accent est d'abord et avant tout mis sur la prévention auprès des jeunes et des familles.

On sera peut-être une des raisons qui fera en sorte qu'il y aura moins d'absentéisme.

Les personnes intéressées pourront prendre rendez-vous directement auprès des deux cliniques, à compter de la semaine prochaine.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission En direct