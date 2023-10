Les factures de gaz naturel devraient être moins élevées cet hiver que l’an passé

Une production et des réserves plus élevées qu’en 2022 devraient permettre de maintenir le prix du gaz naturel à un niveau plus bas que l’année dernière, selon des analystes.

Le secteur a pourtant connu une légère remontée ces derniers jours avec des gains de prix de l’ordre de 7 %.

La hausse est cependant temporaire, estime Martin King, directeur général des marchés énergétiques de l’Amérique du Nord à RBN Energy.

Les marchés agissent toujours de manière un peu anxieuse avant le début de la saison de chauffage d’hiver, en s'interrogeant s’il y a assez de production pour la demande , explique-t-il.

Le sommet des prix devrait être atteint d'ici la fin du mois et la tendance sera ensuite à la baisse, selon lui.

Le directeur de la recherche sur le gaz naturel et liquéfié à Wood Mackenzie, Dulles Wang, partage cet avis. Le marché nous semble surévalué. Il y a plus de facteurs qui encouragent à une baisse, ce qui sera bon pour les consommateurs.

Il souligne ainsi que les bons prix du pétrole ont encouragé la production de gaz naturel qui va de pair. Les stocks ont été ainsi renfloués.

Martin King s’attend également à beaucoup moins d’effet des prix européens sur les marchés nord-américains. L’année dernière, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions économiques qui ont suivi ont poussé les producteurs à exporter plus de gaz vers l’Europe.

Les réserves européennes sont meilleures cette année, selon Martin King.

Dulles Wang ajoute que peu de nouveaux projets de gaz naturel liquéfié devraient être mis en service dans la prochaine année, ce qui n'accroît pas les possibilités de nouveaux marchés et donc la demande.

L’imprévisible météo

L'âpreté de l’hiver reste toutefois le facteur imprévisible qui pourrait conduire à des variations de prix. Pour l’instant, l’automne paraît doux en général, ce qui conforte Dulles Wang dans ses prévisions.

L’année dernière, la météo a toutefois défié les prévisions. À l’été 2022, Wood Mackenzie prévoyait des prix du gaz naturel pouvant aller jusqu’à 8 dollars américains. Ceux-ci ont plutôt été en moyenne de 6 dollars au début de l'hiver, avant de chuter à partir de janvier. L’hiver a finalement été plus doux que prévu, créant un surplus de production.

Étant donné cette imprévisibilité, le choix du tarif de gaz naturel va dépendre du degré de risque avec lequel le consommateur albertain est confortable, affirme Joel MacDonald, fondateur du site de comparaison des prix de l’énergie energyrates.ca.

En ce moment, les deux tarifs sont dans la même fourchette de prix, avec le tarif variable légèrement inférieur au fixe.

Si l’hiver est plus doux qu’anticipé, le tarif variable devrait baisser encore plus. Si l’hiver est plus froid, il va augmenter , explique M. MacDonald.

Les perdants des bas prix

Si les consommateurs peuvent se réjouir de ces prévisions, Dulles Wang croit que ces prix plus bas pourraient être un défi pour certains producteurs de l’Ouest canadien. Surtout que le spécialiste estime que les possibilités de croissance des revenus seront limitées pour les deux à trois prochaines années.

La baisse fait aussi mal aux finances de l’Alberta. Lors de sa dernière mise à jour budgétaire, le gouvernement provincial a dû revoir ses prévisions de redevances gazières, les divisant presque par deux.