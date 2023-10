Les ruines des rapides Deschênes seront démolies

Les ruines des rapides Deschênes disparaîtront du paysage. Malgré une récente réévaluation de la valeur patrimoniale du site, effectuée par le ministère de la Culture du Québec, l’endroit est jugé trop dangereux. Le gouvernement promet toutefois de « garder une mémoire de ces vestiges ».

La décision repose sur une analyse de l'intérêt patrimonial et prend en considération les enjeux de conservation et de mise en valeur, ainsi que les enjeux liés à la sécurité [de l'endroit]. Certains contextes – dans ce cas, la dangerosité et l'inaccessibilité [de l'endroit]– font en sorte qu'on ne peut pas tout conserver , indique le cabinet du ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, dans une réponse écrite transmise vendredi.

Le gouvernement dit toutefois vouloir garder une trace des ruines des rapides Deschênes.

On souhaite garder une mémoire de ces vestiges.

Une question de sécurité

En 2017, le gouvernement a fait part de son intention de démolir les ruines de l’ancien barrage des rapides Deschênes dans la rivière des Outaouais, à la hauteur du secteur d'Aylmer.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) avait d'ailleurs imposé en 2020 un ultimatum, qui a finalement été repoussé, pour trouver un nouvel acquéreur. Toutefois, personne ne s’est manifesté pour assurer la gestion de la conservation et la sécurisation des vestiges, selon ce qu’avait soutenu le ministère dans une réponse écrite.

En avril dernier, le MTQ a lancé un appel d'offres pour réaliser des travaux préparatoires en vue d'une éventuelle démolition, malgré une opposition citoyenne.

Un mois plus tard, la conseillère municipale du district de Deschênes, Caroline Murray, a mis sur pied une pétition demandant une désignation patrimoniale du terrain.

La conseillère du district Deschênes à Gatineau, Caroline Murray. (Photo d'archives)

Puis au début de l’été, le ministre de la Culture et ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a demandé une nouvelle analyse sur le classement des vestiges qui prendrait en compte de nouveaux critères d’évaluation.

L'exercice n’aura toutefois pas suffi à assurer la préservation des ruines des rapides Deschênes.

Pour assurer la sécurité de tous, il est malheureusement nécessaire de démanteler les vestiges , a commenté le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, dans une réponse écrite, vendredi. Trop de drames ont eu lieu pour se fermer les yeux.

Une perte pour le patrimoine

La vice-présidente de l'Association des résidents de Deschênes et vice-présidente de l'Association du patrimoine d’Aylmer, Lynne Rodier, est attristée par cette décision.

Cette dernière emprunte les mots du président de la Société d'histoire de l'Outaouais, Michel Prévost, en rappelant que tout patrimoine qu’on détruit, c’est un patrimoine qu’on ne peut pas rebâtir .

La vice-présidente de l'Association des résidents de Deschênes et vice-présidente de l'Association du patrimoine d'Aylmer, Lynne Rodier. (Photo d'archives)

Mme Rodier aurait aimé que le gouvernement prenne en compte la communauté qui tient à son histoire, qui tient à son patrimoine, et à son environnement naturel .

D’autant plus que selon elle, les rapides ne présentent pas de risques pour la sécurité. Ce n’est pas un lieu d’accident , soutient-elle. Ce qu’on demande au gouvernement, ça ne coûte rien, c’est de laisser ça là et de laisser la nature s’en occuper.

Lynne Rodier s’inquiète du fait que l’usage futur du terrain demeure inconnu et aurait aimé y aménager un muséoparc [...] parce qu’on a une zone très sensible au niveau écologique et de la biodiversité .

